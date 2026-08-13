عاطف اسلم نے بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر دس برسوں سے لگائی جانے والی پابندی کے بارے میں کہا کہ ’بھارتی شائقین اب بھی میرے گانے سنتے ہیں
2016 میں اڑی دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان میں پاکستانی فنکاروں پر پابندی مزید سخت ہوگئی۔
Published : August 13, 2026 at 4:13 PM IST
حیدر آباد: معروف پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے بھارت کی جانب سے پاکستانی فنکاروں پر عائد پابندی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھارت میں کام کرنے سے روکے ہوئے تقریباً ایک دہائی ہو گئی ہے۔ گانے 'عادت' کے لیے مشہور گلوکار نے مزید کہا کہ شائقین وی پی این کے ذریعے ان کی موسیقی سنتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پابندی لگانے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس تجربے نے ان کے کیریئر کو بدل دیا۔
ایک انٹرویو میں گلوکار نے ذکر کیا کہ پابندیوں نے انہیں ایک آزاد فنکار کے طور پر اپنی شناخت تلاش کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ ان کی موسیقی ہندوستانی سامعین تک پہنچتی رہی۔
بھارت میں اپنی مسلسل رسائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، عاطف اسلم نے کہا، "میں نے گزشتہ 10 سالوں میں وہاں کوئی گانا نہیں گایا۔ میرے پرستار وی پی این کے ذریعے گانے سنتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سی ڈیز بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پائریسی کی حمایت کرتا ہوں، لیکن موسیقی اپنا راستہ تلاش کرتی ہے جہاں جانا ہے۔
بھارتی فلم انڈسٹری سے اپنی غیر موجودگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے عاطف نے کہا کہ پابندی پاکستانی فنکاروں سے متعلق ایک بڑے فیصلے کا حصہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’بھارت میں مجھ پر پابندی لگائے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، یہ بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستانی فنکاروں پر پابندی کا فیصلہ تھا، اب بھارتی فنکاروں پر بھی پاکستان میں پابندی لگا دی گئی ہے‘۔
2016 کے اڑی دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان میں پاکستانی فنکاروں پر پابندیاں مزید سخت ہوگئیں۔ اسی سال، گڑگاؤں میں عاطف اسلم کا ایک کنسرٹ منسوخ کر دیا گیا جب ضلعی انتظامیہ نے منتظمین کو تقریب ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، سیاسی گروپوں کی طرف سے بھارت میں پاکستانی فنکاروں کی پرفارمنس کے خلاف مخالفت کے شروع ہو گئی۔
ستمبر 2016 میں، انڈین موشن پکچر پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے پاکستانی فنکاروں، اداکاروں اور تکنیکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جب تک کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہوں۔ یہ پابندیاں 2019 میں پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد مزید سخت کر دی گئیں۔
2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سرحد پار تفریحی تعاون پر فوری اور سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ کئی بڑے پروجیکٹ اچانک رک گئے، خاص طور پر رومانوی کامیڈی عبیر گلال جس میں فواد خان اور وانی کپور تھے۔ FWICE اور AICWA جیسے اداروں کی طرف سے مکمل بائیکاٹ کے مطالبات کے بعد، فلم کو مئی میں اس کی شیڈول ریلیز سے قبل ہی روک دیا گیا تھا۔
ہندی فلموں کے پراجیکٹس کے علاوہ ڈیجیٹل رسائی کو بھی محدود کر دیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے ہانیہ عامر، ماہرہ خان اور علی ظفر سمیت مقبول پاکستانی اداکاروں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس کو بھارت میں صارفین کے لیے بلاک کر دیا، جس سے ان کا سرحد پار مداحوں سے براہ راست رابطہ منقطع ہو گیا۔
عاطف نے ریمارکس دیئے کہ آج جس طرح سے ان کی موسیقی سننے والوں تک پہنچتی ہے وہ انہیں اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں کی یاد دلاتا ہے- جب ان کا پہلا گانا ریڈیو، سی ڈیز اور کیسٹوں پر مقبول ہوا۔
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انہوں نے ہندوستانی مداحوں کے لئے ایک پیغام بھی شیئر کیا جنہوں نے ملک سے دور رہنے کے باوجود ان کی حمایت جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ صرف چند فنکاروں کو ہی ایئر ٹائم ملتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے کہاں تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو میرا میوزک پسند ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے کہاں تلاش کرنا ہے۔ میرا میوزک آپ تک ضرور پہنچے گا۔