پدم بھوشن ملنے پر جذباتی ہو گئیں الکا یاگنک، گلوکارہ قوت سماعت سے محروم، پوسٹ میں دی جانکاری
گلوکارہ الکا یاگنک نے صدر دروپدی مرمو سے پدم بھوشن ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوت سماعت سے محرومی کے بارے میں جانکاری دی۔
Published : June 24, 2026 at 1:15 PM IST
حیدرآباد: موسیقی میں خدمات کے لئے پدم بھوشن ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد پلے بیک گلوکارہ الکا یاگنک نے اپنے مداحوں اور حکومت کا شکریہ ادا کیا جبکہ اپنی صحت کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ بھی شیئر کیا۔ اپنے شکریہ کے پیغام میں، 60 سالہ گلوکارہ، جو قوت سماعت سے محروم ہیں، نے انکشاف کیا کہ وہ گزشتہ دو سالوں سے "صحت کے چیلنجز" کا سامنا کر رہی ہیں۔
صدر دروپدی مرمو نے 23 جون کو نئی دہلی میں گلوکارہ کو ذاتی طور پر یہ اعزاز پیش کیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مداحوں نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔
تقریب کے بعد شیئر کی گئی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں یاگنک نے بتایا کہ وہ صحت کے مسائل کی وجہ سے پچھلے دو سالوں سے لائم لائٹ سے دور ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ عوامی تقریبات میں شرکت سے گریز کرتی تھیں، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ بتدریج صحت یاب ہو رہی ہیں۔
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
الکا یاگنک کی صحت کی تازہ اپ ڈیٹ
اپنی صحت کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یاگنک نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "پچھلے دو سالوں سے، میں لائم لائٹ، عوامی تقریبات اور اپنے سفر کے بارے میں بہت کچھ شیئر کرنے سے دور رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ میں صحت کے ایک مشکل دور سے گزر رہی ہوں، اور ان سب کے باوجود، آپ کی محبت، دعائیں، پیغامات اور غیر متزلزل حمایت ہر قدم پر میرے ساتھ رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ پدم بھوشن حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی یادگار لمحہ تھا۔ انہوں نے لکھا "آج جب میں ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز میں سے ایک - باوقار پدم بھوشن - حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھی تو میرا دل تشکر سے بھر گیا۔ یہ اعزاز مجھے عاجزی کے گہرے احساس سے بھر دیتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز ان تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے جنہوں نے ان کی آواز کو اپنی زندگی میں قبول کیا، ان کے گیتوں کو نسلوں تک پہنچایا اور بلندیوں اور چیلنجوں دونوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔
یاگنک نے بتایا کہ وہ اس تقریب میں کیوں شریک ہوئیں
یاگنک نے کہا کہ یہ اعزاز ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ آہستہ آہستہ عوامی زندگی میں واپس آرہی ہیں۔ انہوں نے اس اعزاز کو محض ایک ایوارڈ سے کہیں زیادہ کے طور پر بیان کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ اسے اس حمایت، محبت اور لچک کی یاد دلاتا ہے جو انکے سفر کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔
انہوں نے لکھا، "یہ لمحہ خاص طور پر معنی خیز محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف میرے کام کی پہچان ہے بلکہ محبت، امید اور لچک سے حاصل ہونے والی طاقت کی یاد دہانی بھی ہے۔"
مزید پڑھیں: او ٹی ٹی کی دنیا میں منظر بدل رہا ہے، مردوں کی بجائے خواتین کی لیڈز والی ویب سیریز ہٹ ہو رہی ہیں
گلوکارہ نے مزید کہا کہ ان کی واپسی ایک بتدریج عمل ہے، اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہونا چاہتی ہیں جو برسوں سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں آہستہ آہستہ واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہوں، اور میں آج یہاں ہونا چاہتی تھی، نہ صرف اپنے لیے، بلکہ آپ سب کے لیے جو اس سفر کا حصہ رہے ہیں۔"
س اعزاز کے لیے اظہار تشکر کرتے ہوئے یاگنک نے صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم، وزارت داخلہ اور حکومت ہند کا ایوارڈ دینے کے لیے شکریہ ادا کیا۔
الکا یاگنک قوت سماعت سے محروم
الکا کو وائرل انفیکشن کی وجہ سے اچانک حسی قوت سماعت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا، اس حالت کا انکشاف انہوں نے پہلی بار 2024 میں کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت نے ان کے پیشہ ورانہ وعدوں کو متاثر کیا ہے، انہوں نے مزید کہا، "موسیقی کے موسیقار کبھی کبھی مجھ تک پہنچتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ کام کرنے سے قاصر ہوں۔
الکا یاگنک ہندوستانی سنیما میں متعدد مقبول گانوں کو اپنی آواز دینے کے لیے جانی جاتی ہیں، جن میں مہرہ سے "ٹپ ٹپ برسا پانی قیامت سے قیامت تک سے "اے میرے ہمسفر ہم دل دے چکے صنم سے "چاند چھپا بدل میں"، اور "تم اگر ساتھ ہو*" شامل ہیں۔