او ٹی ٹی کی دنیا میں منظر بدل رہا ہے، مردوں کی بجائے خواتین کی لیڈز والی ویب سیریز ہٹ ہو رہی ہیں
او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر خواتین پر مبنی کرداروں والی سیریز کی تعداد مردوں والے شوز کے مقابلے میں تقریباً 47 فیصد زیادہ ہے۔
Published : June 23, 2026 at 2:04 PM IST
حیدرآباد: مردوں کی قیادت والی کہانیوں نے ہندی او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر طویل عرصے سے غلبہ حاصل کیا ہے۔ مرد کرداروں نے جرائم، ایکشن، تھرلرز، اور سیاسی ڈراموں جیسی کہانیوں میں سب سے زیادہ مقبول شوز کی مدد کی ہے۔ تاہم، ناظرین کی ترجیحات اب تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود، خواتین کی زیر قیادت ہندی ویب سیریز ناظرین میں نمایاں طور پر زیادہ گونج پیدا کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، ایسی سیریز نہ صرف زیادہ ہلچل پیدا کر رہی ہیں بلکہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر مواد کی مانگ میں تبدیلی کا اشارہ بھی دے رہی ہیں۔
ناظرین کی ترجیحات واضح طور پر تبدیل ہو رہی ہیں۔ آرمیکس (Ormax) میڈیا کی ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی زیر قیادت ہندی ویب سیریز مردوں کی اکثریت والے شوز کے مقابلے کہیں زیادہ گفتگو اور ناظرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہی ہے۔
رپورٹ کیا کہتی ہے؟
یہ رجحان جنوری 2025 اور مئی 2026 کے درمیان ریلیز ہونے والی 50 سب سے زیادہ دیکھی جانے والی غیر فرنچائز ہندی فکشن ویب سیریز کے تجزیہ سے سامنے آیا۔ رپورٹ کے مطابق، ان 50 سیریز میں سے 28 مردوں کے مرکزی کردار میں اور 10 خواتین کی کرادار میں تھیں، جبکہ 12 میں مرد اور خواتین دونوں کے کردار تھیں۔ ان کی کم تعداد کے باوجود، خواتین کی لیڈز سیریز نے ناظرین کے درمیان سب سے زیادہ گونج پیدا کی۔
رپورٹ کے مطابق، مردوں کی لیڈز والی سیریز نے 9.6 کا اوسط چوٹی کا بز سکور ریکارڈ کیا، جب کہ خواتین کی لیڈز والی سیریز نے 14.1 کا اوسط سکور ریکارڈ کیا جو ان کے مردوں کی لیڈز والے ہم منصبوں کے مقابلے میں تقریباً 47 فیصد زیادہ ہے۔
'پیک بز' غیر امدادی یاد پر مبنی ایک میٹرک ہے۔ یہ پیمائش کرتا ہے کہ آیا لوگ بغیر کسی اشارے کے آنے والے یا حال ہی میں جاری کردہ اسٹریمنگ شو کا نام دے سکتے ہیں۔ زیادہ اسکور زیادہ بز اور مقبولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔
ان اعداد و شمار کو بڑھانے میں خواتین لیڈز والے کئی ٹائٹل نے حصہ ڈالا جن میں 'مسز۔ دیش پانڈے، 'ڈبہ کارٹیل'، 'منڈالا مرڈرز'، 'خف'، 'دلدل'، 'چریا'، اور 'سرچ: دی نینا مرڈر کیس' شامل ہیں۔
خواتین لیڈ والے شوز اتنی چرچا میں کیوں؟
کم تعداد ہونے سے مل رہی الگ پہچان
پچھلے کئی سالوں سے، زیادہ تر ویب سیریز میں مرد کردار مرکزی سٹیج پر چھائے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً، خواتین کے مرکزی کردار پر مشتمل کہانیاں ناظرین کے لیے تازہ اور الگ محسوس ہوتی ہیں۔ خواتین پر مبنی بیانیے — خاص طور پر جرائم اور تھرلر جیسی نئے پن کا احساس پیش کرتے ہیں، جس سے وہ گفتگو کا فطری موضوع بن جاتے ہیں۔
صرف کہانی نہیں: سماجی مسائل کی بھی جھلک
رپورٹس کے مطابق خواتین کی زیر قیادت سیریز اکثر محض تفریح سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ شناخت، آزادی، حفاظت، تعلقات، اور سماجی توقعات جیسے موضوعات کو شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شو خوف کو محض ایک ہارر سیریز کے طور پر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ بات چیت زیادہ تر اس بات پر مرکوز تھی کہ اس نے عورت کے نقطہ نظر سے خوف اور کمزوری کو کس طرح پیش کیا ہے۔
اسی طرح 'چریا' نے گھریلو تشدد، رضامندی، ازدواجی بدسلوکی، اور ذاتی وقار جیسے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس نے ناظرین کو کہانی کے علاوہ بہت کچھ سے جڑنے کا موقع فراہم کیا۔
اکیلے دیکھنے والا تجربہ نہیں رہا او ٹی ٹی
پہلے، او ٹی ٹی مواد اکثر موبائل فون یا لیپ ٹاپ پر اکیلے دیکھا جاتا تھا۔ تاہم، منسلک ٹی وی کی آمد نے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بڑی اسکرینوں پر ویب سیریز دیکھنا ممکن بنا دیا ہے۔ آرمیکس کے مطابق، اس طرح کی سیریز اکثر متنوع ناظرین کو پسند کرتی ہیں، جس سے انہیں مختلف گروپس کے لوگوں کے ساتھ دیکھنا اور ان پر گفتگو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ شو دیکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی سفارش کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔