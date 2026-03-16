آسکر ایوارڈ 2026: بہترین فلم سے بہترین ہدایت کار تک: اس فلم نے سب سے زیادہ آسکر جیتے۔۔۔ دیکھیں کن کن فلموں نے جادو بکھیرا
98 ویں اکیڈمی ایوارڈز میں ون بیٹل آفٹر انادر ہارر فلم سنرز کا جلوہ دیکھنے کو ملا۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 11:43 AM IST
حیدرآباد: 2026 کے 98 ویں اکیڈمی ایوارڈز (آسکر) کا اختتام ہو گیا۔ "ٹائٹینک" فیم اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو کی مقبول فلم، "ون بیٹل آفٹر انادر" نے چھ ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ یہ اعزازات بہترین فلم سے لے کر بہترین ہدایت کار تک ہیں۔ فلم کو 98 ویں آسکرز میں 13 نامزدگیاں ملی۔ تاہم، لیونارڈو بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے سے پیچھے رہ گئے۔ مافوق الفطرت ہارر فلم سنرز (Sinners) کے مرکزی اداکار مائیکل بی جورڈن نے بہترین اداکار کا آسکر ایوارڈ اپنے نام کیا۔ آئیے ان مخصوص زمروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن میں "ون بیٹل آفٹر انادر" نے آسکر جیتا، اور یہ بھی جانیں کے 1000 کروڑ روپے بجٹ سے تیار ہونے والی اس فلم نے باکس آفس پر کتنی کمائی کی۔
"ون بیٹل آفٹر انادر" نے چھ آسکر ایوارڈز جیتے
1- بہترین فلم
2- بہترین ہدایت کار (پال تھامس اینڈرسن)
3- بہترین معاون اداکار (سین پین)
4- بہترین موافقت پذیر اسکرین پلے (اڈاپٹیڈ اسکرین پلے) (پال تھامس اینڈرسن)
5- بہترین فلم ایڈیٹنگ (اینڈی جورگنسن)
6- بہترین کاسٹنگ
"ون بیٹل آفٹر انادر" کی کہانی
لیونارڈو کی اس فلم کی کہانی غیر معمولی طور پر منفرد اور حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ باب کی زندگی پر مبنی ہے، جو ایک سابق انقلابی ہے- ایک کردار جسے لیونارڈو نے پیش کیا ہے۔ باب اپنی بیٹی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ تاہم، جب باب کا پرانا نیمیسس (سین پین نے ادا کیا) 16 سال بعد واپس آتا ہے، تو اس کی بیٹی اچانک لاپتہ ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً، باب اپنے ماضی کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ فلم بینیسیو ڈیل ٹورو، ریجینا ہال اور ٹیانا ٹیلر جیسے ستاروں سے سجی ہے۔ یہ ایکشن تھرلر ایک بلیک کامیڈی فلم ہے جس کی ہدایت کاری پال تھامس اینڈرسن نے کی ہے۔ دو گھنٹے 42 منٹ کے رن ٹائم کے ساتھ، یہ فلم 26 ستمبر 2025 کو ریلیز ہوئی۔
بجٹ، باکس آفس کلیکشن، اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم
"ون بیٹل آفٹر انادر" کا شمار اب تک کی سب سے مہنگی ہالی ووڈ فلموں میں ہوتا ہے۔ یہ فلم 130 ملین ڈالر سے 175 ملین ڈالر کے بجٹ سے بنائی گئی اور اس نے دنیا بھر میں 209.6 ملین ڈالر کی کمائی کی۔ اپنی ریلیز کے بعد، فلم نے اپنے ابتدائی ہفتے کے آخر میں 22.4 ڈالر ملین اور عالمی سطح پر 48.5 ملین ڈالر کمائے۔ اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ Amazon Prime پر 499 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید برآں، اسے ایپل ٹی وی اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کرائے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں، فلم پرائم ویڈیو پر سٹریمنگ کے لیے دستیاب ہے۔
کس فلم نے کتنے ایوارڈ جیتے:
|فلم
|ایوارڈ
|نزمزدگیاں
|ون بیٹل آفٹر انادر
|6
|13
|سنرز
|4
|16
|فرینکنسٹائن
|3
|9
|کے پوپ ڈیمن ہنٹرز
|2
|2
And the Oscar for Best Actress goes to... Jessie Buckley! #Oscars
بہترین اداکارہ
جیسی بکلی نے 'ہیمنیٹ' میں اپنی اداکاری کے لیے بہترین اداکارہ کے زمرے میں آسکر جیتا۔ اس زمرے میں روز برن (اف آئی ہیڈ لیگز آئی ووڈ کک یو)، کیٹ ہڈسن (سانگ سنگ بلو)، رینیٹ رنسوے (سینٹیمنٹل ویلیو)، اور ایما اسٹون (بلوگونیا) جیسی اداکارہ نزمزد تھیں۔
Norway snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of SENTIMENTAL VALUE! 🇳🇴 #Oscars
بہترین بین الاقوامی فلم
فلم سینٹیمنٹل ویلیو نے لاس اینجلس میں 98ویں اکیڈمی ایوارڈز میں بہترین بین الاقوامی فیچر کا آسکر جیت لیا۔ یہ جیت ناروے کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی نارویجن فلم نے اس زمرے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جوآخم ٹریر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم اس سال آسکر میں ناروے کی باضابطہ انٹری تھی۔ برسوں کے دوران، نارویجن فلموں نے کئی نامزدگی حاصل کیں لیکن اس سے پہلے کبھی یہ ایوارڈ نہیں جیتا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: