آسکر 2026 کی نامزدگی: 'ہوم باؤنڈ' سے بھارت کو امید، براہ راست تقریب کو کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں، جانیں
2026 کے آسکرز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان آج ہونے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے فلم ہوم باؤنڈ کی نامزدگی ہوئی ہے۔
Published : January 22, 2026 at 4:20 PM IST
حیدرآباد: 2026 آسکر نامزدگیوں کا اعلان آج ہونے والا ہے، اور انتظار تقریباً ختم ہوچکا ہے۔ ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمیں ریکارڈ ساز نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دریں اثنا، ہندوستان کی فلم "ہوم باؤنڈ" بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے زمرے میں جگہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس سے ہندوستان میں آسکر کے لیے جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔
2026 آسکر کی نامزدگیوں کے ارد گرد کافی جوش و خروش ہے، جس میں کئی انتہائی متوقع فلموں کے دوہرے ہندسے کی نامزدگیوں کی توقع ہے۔ آسکر کے تمام 24 زمرے، بشمول نئے متعارف کرائے گئے بہترین کاسٹنگ ایوارڈ، گرفت کے لیے تیار ہیں۔
فلمی ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال تاریخ رقم کی جا سکتی ہے، کم از کم دو فلمیں آسکر کے ہمہ وقتی نامزدگی کے ریکارڈ کے قریب پہنچ جائیں گی۔ یہاں ہر چیز کی فہرست ہے جو آپ کو بڑے اعلان سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔
یہ دوہرے ہندسے کی نامزدگیوں والی سرفہرست فلمیں ہیں:
سنسر
وب ٹیلینٹ این ایدر
Frankenstein
مارٹی سپریم
Hamnet
ون بیٹل آفٹر وار اہم زمروں پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہے۔
فلمساز پال تھامس اینڈرسن کی "ون بیٹل آفٹر وار" کو اس سال کے مضبوط دعویداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ فلم پہلے ہی کئی بڑے ایوارڈز جیت چکی ہے، جس میں گولڈن گلوبز میں ایک بڑی فتح بھی شامل ہے۔ اسے آسکرز میں اداکاری کے چاروں زمروں میں نامزدگی مل سکتی ہے۔
دوڑ میں شامل اداکار:
لیونارڈو ڈی کیپریو
چینج انفینٹی ۔
شان پین
بینیسیو ڈیل ٹورو
ٹیانا ٹیلر
ون بیٹل این ادر وار ان زمروں میں جیت سکتی ہے:
بہترین فلم
بہترین ہدایت کار (پال تھامس اینڈرسن)
بہترین اداکار
بہترین اداکارہ
بہترین معاون اداکار
بہترین معاون اداکارہ
بہترین موافقت پذیر اسکرین پلے
بہترین کاسٹنگ
بہترین سنیماٹوگرافی۔
بہترین فلم ایڈیٹنگ
بہترین میک اپ اور ہیئر اسٹائل
بہترین اسکور
بہترین آواز
گنہگار آسکر کی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔
فلمساز ریان کوگلر کی فلم "Sinners"، جس میں مائیکل بی جورڈن نے اداکاری کی ہے، ایک اور بڑی دعویدار ہے۔ فلم سے آرٹ کیٹیگریز میں اچھی کارکردگی کی توقع ہے اور اس کے ٹاپ ایوارڈز جیتنے کا بھی امکان ہے۔
اگر "Sinners" کو اپنی تمام متوقع نامزدگیاں مل جاتی ہیں، تو یہ 14 نامزدگیوں کے ساتھ آل اباؤٹ ایو، ٹائٹینک اور لا لا لینڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
کلیدی زمرے جن میں سننر کو نامزد کیے جانے کا امکان ہے:
بہترین تصویر
بہترین ہدایت کار (ریان کوگلر)
بہترین اداکار (مائیکل بی جورڈن)
بہترین معاون اداکارہ (ونمی موساکو)
بہترین اوریجنل اسکرین پلے
بہترین کاسٹنگ
بہترین سنیماٹوگرافی۔
بہترین کاسٹیوم ڈیزائن
بہترین فلم ایڈیٹنگ
بہترین میک اپ اور ہیئر اسٹائل
بہترین پروڈکشن ڈیزائن
بہترین اسکور
بہترین گانا (میں نے تم سے جھوٹ بولا)
بہترین آواز
آسکر 2026: انڈیاز ہوپ ہوم باؤنڈ
ہندوستانی ناظرین بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے زمرے کو سب سے زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ نیرج گھیوان کی ہدایت کاری میں ہندوستان کی سرکاری انٹری، "ہوم باؤنڈ" کو حتمی نامزدگی کے لیے ایک مضبوط دعویدار سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمرہ انتہائی مسابقتی ہے اور آخری لمحات کے غیر متوقع نتائج کے لیے جانا جاتا ہے۔
ابتدائی پسندیدہ میں شامل ہیں:
جذباتی قدر (ناروے)
دی سیکریٹ ایجنٹ (برازیل)
ایٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ (فرانس)
سیرت (سپین)
یہ دیگر فلمیں آسکر نامزدگی حاصل کر سکتی ہیں:
ہیمنیٹ (چلو ژاؤ)
Frankenstein (Guillermo del Toro)
مارٹی سپریم (جوش صفدی)
فرنک سٹین (جون ایم چو)
مارٹی سپریم (کلنٹ بینٹلی)
کانتارا باب 1 (رشبھ شیٹی) (بھارت)
مہاوتار نرسمہا (اشون کمار) (بھارت)
تنوی مہان (انوپین کھیر) (بھارت)
دشاوتار (سبودھ خانولکر) (بھارت)
آسکر 2026 کی نامزدگی: تاریخ اور وقت
نامزدگیوں کا اعلان آج جمعرات 22 جنوری 2026 کو کیا جائے گا۔
USA: 8:30 AM EST / 5:30 AM PST
ہندوستان: 7:00 PM IST
آسکر 2026 کی نامزدگی: لائیو کہاں دیکھنا ہے۔
ناظرین یہاں نامزدگی کی تقریب کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں:
اے بی سی کی گڈ مارننگ امریکہ
اسٹریمنگ پلیٹ فارمز: ہولو، ڈزنی+، اے بی سی نیوز لائیو
مفت سلسلہ بندی Oscar.com اور Oscar.org پر دستیاب ہے۔
اکیڈمی کے آفیشل سوشل میڈیا پیجز یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور ایکس پر دستیاب ہوں گے۔