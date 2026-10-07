آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ ایوا میری سینٹ کا 102 سال کی عمر میں انتقال
یوپل میگزین کے مطابق سینٹ نے 1954 میں ایلیا کازان کی فلم آن دی واٹر فرنٹ سے فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا۔
By ANI
Published : October 7, 2026 at 10:44 AM IST
واشنگٹن ڈی سی : ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ ایوا میری سینٹ، جو فلموں آن دی واٹر فرنٹ اور نارتھ بائی نارتھ ویسٹ میں اپنی یادگار اداکاری کے لیے جانی جاتی تھیں، 102 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ پیوپل میگزین کے مطابق اداکارہ کا انتقال منگل 6 اکتوبر کو لاس اینجلس میں واقع ان کے گھر پر طبعی وجوہات کے باعث ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت خاندان کے افراد اور قریبی عزیز ان کے ساتھ موجود تھے۔
ایوا میری سینٹ اپنے شوہر اور معروف ٹیلی ویژن ڈائریکٹر جیفری ہیڈن، جن کے ساتھ ان کی شادی کو چھ دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، دو بچوں ڈیرل اور لوریٹ، چار پوتے پوتیوں اور دو پڑپوتے پڑپوتیوں کو سوگوار چھوڑ گئی ہیں۔
4 جولائی 1924 کو نیو جرسی کے شہر نیوارک میں پیدا ہونے والی ایوا میری سینٹ نے اوہائیو کی بولنگ گرین اسٹیٹ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے کیا، جبکہ 1953 میں ڈرامے ’دی ٹرپ ٹو باؤنٹی فل‘ کے ذریعے براڈوے پر قدم رکھا۔
پیوپل میگزین کے مطابق سینٹ نے 1954 میں ایلیا کازان کی فلم آن دی واٹر فرنٹ سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ فلم میں ایڈی ڈوئل کے کردار پر انہیں بہترین معاون اداکارہ کا اکیڈمی ایوارڈ یعنی آسکر دیا گیا۔ وہ آسکر حاصل کرنے کے وقت اپنے پہلے بچے کی پیدائش سے صرف دو دن دور تھیں۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا، "شاید بچہ یہیں میرے پاس ہو!
اس کے بعد انہوں نے متعدد فلموں میں کام کیا، جن میں دیٹ سرٹن فیلنگ، اے ہیٹ فل آف رین، رین ٹری کاؤنٹی، ایگزوڈس، آل فال ڈاؤن، 36 آورز، گرینڈ پری، دی رشینز آر کمنگ، دی اسٹاکنگ مون اور کینسل مائی ریزرویشن شامل ہیں۔
تاہم ان کے سب سے زیادہ یاد کیے جانے والے کرداروں میں سے ایک الفریڈ ہچکاک کی 1959 کی مشہور تھرلر فلم نارتھ بائی نارتھ ویسٹ میں تھا۔ اس فلم میں انہوں نے ایو کینڈل کا کردار ادا کیا اور کیری گرانٹ کے مدِمقابل نظر آئیں۔ یہ فلم ان کے کیریئر کی مقبول ترین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ایوا میری سینٹ نے ٹیلی ویژن پر بھی طویل عرصے تک کام کیا اور اپنے کیریئر کے مختلف ادوار میں مختلف شعبوں میں فن کا مظاہرہ جاری رکھا.
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انہوں نے 1951 میں جیفری ہیڈن سے شادی کی تھی۔ دونوں کی ملاقات ایک سب وے میں ہوئی تھی۔ ہیڈن نے لیو اٹ ٹو بیور اور دی انکریڈیبل ہلک سمیت کئی مقبول ٹیلی ویژن شوز کی ہدایت کاری کی۔ بعد ازاں 2011 میں دونوں نے سان فرانسسکو میں اے آر گرنی کے ڈرامے ’لو لیٹرز‘ میں ایک ساتھ پرفارم بھی کیا۔