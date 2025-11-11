آن لائن بیٹنگ ایپ کیسز: اداکار وجے دیوراکونڈا سے تلنگانہ ایس آئی ٹی کی پوچھ گچھ
تلنگانہ حکومت نے غیرقانونی سٹہ بازی کی سرگرمیوں کو روکنے اور آن لائن بیٹنگ ایپ کے معاملات کی جانچ کےلیے ایس آئی ٹی تشکیل دی۔
Published : November 11, 2025 at 10:28 PM IST
حیدرآباد: اداکار وجے دیوراکونڈا منگل کو آن لائن بیٹنگ ایپس کو فروغ دینے سے متعلق معاملات کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کے سامنے پیش ہوئے۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ دیوراکونڈا سے پولیس عہدیداروں نے پوچھ گچھ کی۔
تلنگانہ حکومت نے غیر قانونی سٹے بازی کی سرگرمیوں کو روکنے اور آن لائن بیٹنگ ایپ کے معاملات کی مکمل جانچ کے لیے ایڈیشنل ڈائرکٹر جنرل آف پولیس، سی آئی ڈی کی مجموعی نگرانی میں ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔
پولیس نے پہلے بتایا کہ ایس آئی ٹی نے چار معاملوں کی جانچ شروع کی جو آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم کے منتظمین اور اسی طرح کی دیگر درخواستوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ غیر قانونی بیٹنگ ایپس اور پروموٹرز کے خلاف اس سال مارچ میں مقدمات درج کیے گئے تھے ان شکایات کے بعد کہ ایپلی کیشنز نوجوانوں اور عام لوگوں کو آسانی سے پیسہ کمانے کا لالچ دیتے ہیں اور آخرکار انہیں مکمل مالی اور نفسیاتی پریشانی کا شکار بناتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خودکشی کرنے تک مجبور کیا جاتا۔
تلنگانہ اسٹیٹ گیمنگ ایکٹ، 2017، بی این ایس اور آئی ٹی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت غیر قانونی بیٹنگ ایپس، چند فلمی اداکاروں اور متعدد سوشل میڈیا انفلوئنسرز، جن پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن بیٹنگ ایپس کو مبینہ طور پر فروغ دینے کا الزام ہے، مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
قبل ازیں دیوراکونڈا اس سال اگست میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے سامنے پیش ہوئے تھے جو کہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر کچھ پلیٹ فارمز کے ذریعے غیر قانونی آن لائن سٹے بازی اور جوئے سے منسلک تھا۔ حیدرآباد میں پیدا ہونے والے اداکار دیورکونڈا نے 2011 کی تلگو فلم 'نوویلا' سے ڈیبیو کیا اور 2017 کی بلاک بسٹر 'ارجن ریڈی' سے شہرت حاصل کی۔