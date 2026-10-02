'ڈریم گرل' اداکارہ کی اسپائن (ریڑھ کی ہڈی) میں فریکچر، بالی سے ایئر لفٹ کر کے لایا جائے گا ممبئی
بالی میں ہوئے حادثے کے بعد نصرت بھروچا کی ٹیم نے ان کی صحت کے بارے میں معلومات شیئر کی ہیں۔ آئیے ج
Published : October 2, 2026 at 1:42 PM IST
حیدرآباد: نصرت بھروچا (Nushrratt Bharuccha) کی صحت سے جڑی ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی ٹیم نے بتایا کہ اداکارہ کام اور چھٹیوں کے سلسلے میں بالی (انڈونیشیا) گئی تھیں، جہاں ایک حادثے کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی (اسپائن) میں فریکچر ہو گیا ہے۔ اداکارہ اس وقت اسپتال میں داخل ہیں اور ڈاکٹروں کی سخت نگرانی میں ہیں۔ ان کی ٹیم نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کی سرجری (آپریشن) کی جائے گی۔ مزید علاج کے لیے انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے واپس ممبئی لانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔
اداکارہ کی ٹیم کے مطابق: "اس وقت ہماری سب سے پہلی ترجیح نصرت کی صحت اور انہیں ضروری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ہم انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے بالی سے ممبئی لانے کا انتظام کر رہے ہیں، جہاں ان کی سرجری کی جائے گی۔"
نصرت کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا
ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو نصرت بھروچا کی صحت کے حوالے سے خصوصی معلومات موصول ہوئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کو بتایا گیا ہے کہ نصرت بھروچا کام اور چھٹیوں کے سلسلے میں بالی گئی تھیں، جہاں بدقسمتی سے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئیں اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔ فی الحال نصرت بالی کے ایک اسپتال میں زیرِ علاج اور ڈاکٹروں کی زیرِ نگرانی ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرف سے مزید جانچ اور معائنے کے بعد نصرت کی ریڑھ کی ہڈی کی سرجری کی جائے گی۔
چوٹ کی سنگینی اور سرجری کو مدِ نظر رکھتے ہوئے نصرت کو آرام کرنے اور مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آنے والے چند ہفتوں کے لیے ان کی پیشہ ورانہ مصروفیات اور شوٹنگز متاثر ہونے کا قوی امکان ہے۔
نصرت کے لیے تشویش اور نیک خواہشات کا اظہار
ٹیم نے مزید کہا: "ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ان کی پرائیویسی (نجی زندگی) کا احترام کریں اور انہیں اپنے علاج اور صحت یابی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ضروری وقت اور جگہ دیں۔ ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے نصرت کے لیے تشویش اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ مناسب وقت پر مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔"
فیم اسٹار سوہم شاہ کے ساتھ کامیڈی تھرلر فلم 'اف یہ سیاپا'
ورک فرنٹ (Profession) کی بات کریں تو رپورٹس کے مطابق، نصرت بھروچا حال ہی میں ٹائیگر شروف کی آنے والی ایک نئی فلم کی کاسٹ میں شامل ہوئی ہیں۔ یہ فلم ٹائیگر شروف اور نصرت بھروچا کے درمیان اسکرین پر پہلا اشتراک (On-screen collaboration) ہوگی۔ اس فلم میں پشمینہ روشن، ابھشیک بنرجی اور ایلوس یادو بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔ نصرت کو آخری بار 'تمباڈ' فیم اسٹار سوہم شاہ کے ساتھ کامیڈی تھرلر فلم 'اف یہ سیاپا' میں دیکھا گیا تھا، جو گزشتہ سال ستمبر میں ریلیز ہوئی تھی۔