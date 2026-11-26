'کنگ' نہ 'ماتربھومی'، شردھا کپور کی 'ایتھا' بنی سال 2026 کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی بھارتی فلم
شائقین کی جانب سے زبردست جوش و خروش کے باعث ایتھا نے فہرست میں پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے۔
Published : November 26, 2026 at 12:17 PM IST
حیدرآباد: شاہ رخ خان کی 'کنگ' اور سلمان خان کی 'ماتربھومی' سمیت کئی بڑی فلموں کی ریلیز کی قطار لگنے کے ساتھ ہی، ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کی دوڑ تیز ہو گئی ہے۔ تاہم شردھا کپور کی آنے والی فلم 'ایتھا' کے تازہ ترین مقبولیت چارٹ پر سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی بھارتی فلم کے طور پر سامنے آئی ہے۔
یہ فلم آنے والی کئی بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، آئی ایم ڈی بی کی 'سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی بھارتی فلموں اور شوز' کی فہرست میں سرِفہرست مقام حاصل کر چکا ہے۔ 'ایتھا' کو فی الحال 30.8 فیصد 'ریئل ٹائم' مقبولیت حاصل ہے، جو اسے اپنے حریفوں کے مقابلے میں نمایاں برتری فراہم کرتی ہے۔ یہ فلم 4 دسمبر 2026 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
لکشمن اتےکر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’ایتھا‘ میں شردھا کپور، مراٹھی تماشہ اور لاوانی کی مشہور فنکارہ وٹھابائی نارائن گاؤں کر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ فلم اس لوک فنکارہ کے سفر کی عکاسی کرتی ہے، جنہوں نے انتہائی معمولی حالات سے آغاز کر کے روایتی تھیٹر کی دنیا میں مہاراشٹر کی معروف ترین شخصیات میں سے ایک کا درجہ حاصل کیا۔ فلم کی کاسٹ میں رندیپ ہڈا، نانا پاٹیکر، محمد ذیشان ایوب، اکشرا سنگھ، نیہا سرگم اور اننت جوشی بھی شامل ہیں۔
’کنگ‘ اور ’ماتربھومی‘، ’ایتھا‘سے پیچھے رہ گئیں
دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان کی ’کنگ‘ اور سلمان خان کی ’ماتربھومی جو کہ بڑی اسٹار کاسٹ کی حامل دو اہم آنے والی فلمیں ہیں, چارٹ پر سرفہرست مقام حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’کنگ‘، 10.4 فیصد مقبولیت کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ ایک ایکشن تھرلر فلم ہے جس میں شاہ رخ خان ایک بار پھر ایکشن سے بھرپور انداز میں نظر آئیں گے۔ اس میں سہانا خان مجرمانہ دنیا (انڈر ورلڈ) سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی نوجوان خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں دیپیکا پڈوکون، ابھیشیک بچن، انیل کپور، رانی مکھرجی اور جے دیپ اہلاوت بھی شامل ہیں۔
دریں اثنا، سلمان خان کی فلم 'ماتربھومی
مے وار ریسٹ اِن پیس' 6.5 فیصد حصے کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ اپوروا لاکھیا کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ جنگی ڈرامہ فلم جون 2020 میں وادیِ گلوان میں ہونے والی جھڑپ پر مبنی ہے اور اس میں '16 بہار رجمنٹ' کی بہادری کو دکھایا گیا ہے۔ فلم میں سلمان خان ایک انڈین آرمی کمانڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ چترانگدا سنگھ بھی اس کا حصہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 'ماتربھومی' کی ریلیز بھی اسی دن (4 دسمبر) طے کی گئی ہے جس دن 'ایتھا' ریلیز ہو رہی ہے، جس سے باکس آفس پر ایک بڑا مقابلہ متوقع ہے۔
فہرست میں ایک اور دلچسپ اندراج یہ پریم مول لیا ہے، جس نے 9.2 فیصد مقبولیت کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ فلم کل، 27 نومبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے، لیکن آئی ایم ڈی بی پر اس کا بز ابھی بھی ایتھا کے مقابلے کافی کم ہے، جو ایک ہفتے بعد آرہی ہے۔
آئی ایم ڈی بی کی فہرست میں دیگر فلمیں کون سی ہیں؟
دوسرے نمبر پر 'کزن ایشا ہے جس کا مقبولیت میں حصہ 20.6 فیصد ہے۔ اس آنے والے رومانوی ڈرامے میں وکرانت رائے، سُربھی تلوڈیا اور ریا کپور مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہانی ایک چھوٹے قصبے میں مٹھائی کی دکان کے مالک کے بیٹے کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی میں اس وقت ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب اس کی شہر میں پلی بڑھی، جدید سوچ رکھنے والی کزن وہاں آتی ہے۔
تیسرے نمبر پر 'گن ماسٹر جی 9 ہے، جس کا حصہ 11.2 فیصد ہے۔ اس ایکشن تھرلر فلم میں عمران ہاشمی، جینیلیا دیشمکھ اور اپرشکتی کھرانہ شامل ہیں۔ آدتیہ دت کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم ایک ڈیری فارمر (دودھ کا کاروبار کرنے والے) کی کہانی ہے، جسے اپنے پرتشدد ماضی کا سامنا کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جب ایک خطرناک گروہ اس کے خاندان اور پیاروں کو دھمکی دیتا ہے۔ اس فلم کے ذریعے 'عاشق بنایا آپ نے' کے تقریباً دو دہائیوں بعد آدتیہ دت، عمران ہاشمی اور موسیقار ہمیش ریشمیا دوبارہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔
ٹاپ 10 کی باقی پوزیشنوں پر ساتویں نمبر پر 'مایان - چیپٹر 1، آٹھویں پر 'کاسمک سیمسن'، نویں پر 'میری بوائز' اور دسویں نمبر پر 'اڈوپو کائیتھم' موجود ہیں۔