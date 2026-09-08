نورا فتیحی کے خلاف 3 کروڑ روپے کا ہتک عزت مقدمہ، ’لیگو ایئرپلین‘ تبصرہ مہنگا پڑ گیا
بالی ووڈ اداکارہ نورا فتیحی کےخلاف ایوی ایشن کمپنی نے 3 کروڑ روپے کا ہتکِ عزت مقدمہ دائر کردیا،سوشل میڈیا تبصروں سےکاروباری نقصان کا الزام
Published : September 8, 2026 at 3:48 PM IST
حیدرآباد: ایک ایوی ایشن کمپنی نے بالی ووڈ اداکارہ نورا فتیحی کے خلاف گاندھی نگر کی عدالت میں 3 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ کمپنی کا الزام ہے کہ سوشل میڈیا پر اداکارہ کی جانب سے کیے گئے توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ تبصروں سے کمپنی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نورا فتیحی نے کمپنی کے چارٹرڈ طیارے کو ’’لیگو ایئرپلین‘‘ قرار دیا تھا۔ سینئر سول جج آر. اگروال کی عدالت میں اس معاملے کی سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔
ڈوئنس ایوی ایشن کی جانب سے دائر مقدمے کے مطابق، نورا فتیحی نے گزشتہ سال دسمبر میں ممبئی سے جے پور کے سفر کے دوران سیسنا سیٹیشن CJ2 طیارے کے اندر ویڈیوز بنائی تھیں۔ ان ویڈیوز میں انہوں نے طیارے کو چھوٹا کھلونا اور لیگو ہوائی جہاز قرار دیا اور انہیں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا تھا۔
کمپنی نے الزام عائد کیا کہ 4 کروڑ 65 لاکھ فالوورز رکھنے والی اداکارہ کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث بکنگ منسوخ ہونے لگیں اور کمپنی کے تجارتی کاروبار کو بھاری نقصان پہنچا۔ رواں سال اپریل میں دائر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا کہ فتیحی کے تبصرے لاپرواہ، غیر ذمہ دارانہ اور بغیر کسی تکنیکی معلومات، تصدیق یا حقائق کی بنیاد کے کیے گئے تھے۔
ڈوئنس ایوی ایشن کے مطابق اداکارہ کے بڑی تعداد میں فالوورز ہونے کی وجہ سے ان کے بیانات سے کمپنی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا، گڈوِل متاثر ہوئی اور کاروبار پر منفی اثر پڑا۔
کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس کی بکنگ میں 15 سے 20 فیصد کمی آئی ہے، جبکہ بکنگ منسوخ ہونے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جس طیارے میں اداکارہ نے سفر کیا تھا، وہ معیاری اور مناسب سائز کا تھا، ڈی جی سی اے سے مکمل طور پر تصدیق شدہ اور پرواز کے لیے محفوظ تھا، جبکہ اسے ایک قانونی اور مؤثر (نان شیڈیولڈ آپریٹر پرمٹ) کے تحت چلایا جا رہا تھا۔
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3 کروڑ روپے کے ہرجانے کے علاوہ کمپنی نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے نورا فتیحی کے مذکورہ تبصرے اور طیارے سے متعلق تمام مواد فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اداکارہ کو عوامی طور پر وضاحت جاری کرنے کی ہدایت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔تاہم، نورا فتیحی کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔