نورا فتحی نے کار حادثے کے بعد بیان جاری کر دیا، جانئے 'دلبر گرل' کی حالت کیسی ہے؟
نورا فتحی نے کار حادثے کے بعد ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے حادثے اور اپنی صحت کے بارے میں بتایا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 12:00 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ نورا فتحی کی گاڑی ہفتے کے روز حادثے کا شکار ہوگئی۔ ایک نشے میں دھت ڈرائیور نے نورا کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ بتایا گیا ہے کہ تصادم کے بعد اداکارہ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ 21 دسمبر کی صبح دلبر لڑکی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں اس کی حالت اور حادثے کے بارے میں بات کی گئی۔
اتوار کی صبح نورا فتحی نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک ویڈیو اپ لوڈ کی۔ اس نے اپنے تمام مداحوں کو یقین دلایا کہ وہ معمولی زخموں کے باوجود بالکل ٹھیک ہیں۔
ویڈیو میں نورا کہتی ہیں، "ارے لوگو، میں صرف آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، میں ایک بہت سنگین کار حادثے کا شکار تھی۔ ایک نشے میں دھت ڈرائیور نے میری گاڑی کو ٹکر ماری، اور میں کار میں زخمی ہوگئی۔ میرا سر کھڑکی سے ٹکرا گیا۔"
گاڑی چلانے والوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ میں زندہ ہوں، اور میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ معمولی خراشیں، سوجن اور سر پر ہلکی چوٹ آئی ہے، لیکن میں ٹھیک ہوں، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔آپ کو شراب پی کر گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ وہ کسی بھی قسم کی لت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ انہوں نے دوسروں پر اس کے منفی اثرات کی بھی وضاحت کی۔ نورا نے کہا "سب سے پہلے میں شراب سے نفرت کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں شراب یا اس جیسی کوئی چیز جیسے منشیات، چرس، یا کوئی بھی چیز جو دماغ کو بدلتی ہے، میں نے کبھی نہیں لی۔مزید کہا کہ میں ایسی چیزوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہوں ۔یہاں تک کہ اس کے آپ آس پاس رہنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔
عوامی تحفظ پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا، "آپ کو شراب پی کر گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ یہ 2025 کی بات ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ دوپہر 3 بجے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی نشے میں گاڑی چلا کر لوگوں کو خطرے میں ڈالے گا۔ میں صرف سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں
مزید پڑھیں: نتیش کمار کے ذریعہ ایک خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے سے بھڑک گئی 'دنگل گرل'، کہا۔۔ معافی مانگنی چاہیے
دریں اثنا ممبئی پولیس نے اس معاملے پر کہا، "اداکارہ نورا فتحی ممبئی میں ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئی تھی جب ان کی گاڑی ایک نشے میں دھت ڈرائیور سے ٹکرا گئی، تاہم وہ ٹھیک ہیں، انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ نشے میں دھت ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اداکارہ سن برن فیسٹیول کے لیے جا رہی تھی