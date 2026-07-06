'کوئی بات نہیں، فری بیٹھا ہوں، لے لو پنگے جنہیں لینے ہیں'، 'ستلج' کو او ٹی ٹی سے ہٹانے پر دلجیت سنگھ کا رد عمل
فلم ہٹائے جانے کے بعد اسٹار گلوکار اور اداکار کی مداحوں سے بات چیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔
Published : July 6, 2026 at 1:52 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان میں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز سے فلم ستلج کو ہٹائے جانے سے چند دن پہلے، دلجیت دوسانج نے اس کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ پنجاب میں شورش کے دوران انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھلرا کی زندگی پر مبنی فلم میں اداکاری کرنے والے اداکار نے مداحوں کو بتایا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ فلم کو اسٹریمنگ پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جائے گا۔
فلم سے ہٹائے جانے کے بعد اسٹار گلوکار اور اداکار کی مداحوں سے بات چیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ کلپ میں، اداکار پنجابی میں کہتے ہیں، "اس بات کا امکان ہے کہ فلم کو او ٹی ٹی سے پیر کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن تب تک، کوئی یا دوسرا اسے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر چکا ہو گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پریشان نہ ہوں؛ جو لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں- جو لوگ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں گے
بعد میں لائیو سٹریم میں دلجیت ویڈیو کو ہٹائے جانے کے امکان کے بارے میں مکمل طور پر بے فکر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیئے، "میں فکر مند نہیں ہوں؛ سب نے پہلے ہی اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، انہوں نے مزید کہا میں یہاں ٹینشن فری بیٹھا ہوں۔
ستلج ہندوستانی سینما گھروں میں ریلیز نہیں کیا گیا۔ اس کے بجائے، سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن (سی بی ایف سی) کی جانب سے مبینہ طور پر 120 سے زائد کٹوتیوں کا مطالبہ کرنے کے بعد اس کا براہ راست اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر نئے عنوان ستلج کے تحت پریمیئر ہوا۔ رپورٹس کے مطابق، تجویز کردہ ترامیم میں عنوان میں تبدیلیاں، پنجاب کے حوالے سے حوالہ جات میں تبدیلی اور حقیقی زندگی کے مرکزی کردار کی شناخت میں تبدیلیاں شامل ہیں۔
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فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالرا اور پنجاب کے تاریک ترین بابوں میں سے ایک کے دوران انصاف کے لیے ان کی انتھک جدوجہد کی کہانی بیان کرتی ہے۔ سچے واقعات سے متاثر ہو کر، یہ فلم عسکریت پسندی کے دور میں ہزاروں نامعلوم لاشوں کے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر آخری رسومات کو بے نقاب کرنے کے لیے کھالرا کی کوششوں کو پیش کرتی ہے، اس طرح ریاست کی تاریخ کے ایک دردناک دور پر روشنی ڈالتی ہے۔