ہدایت کار نتیش تیواری نے فلم رامائن پارٹ 1 میں اے آئی کے استعمال سے متعلق قیاس آرائیوں پر وضاحت پیش کردی
فلم سازوں کی جانب سے مختلف زبانوں میں فلم کی ڈبنگ کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کیے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔
Published : October 28, 2026 at 12:13 PM IST
ہدایت کار نتیش تیواری نے اپنی انتہائی متوقع فلم رامائن: پارٹ 1 میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے استعمال سے متعلق جاری قیاس آرائیوں پر وضاحت کی ہے۔ انہوں نے لاس اینجلس میں واقع اکیڈمی میوزیم آف موشن پکچرز کے ڈیوڈ گیفن تھیٹر میں فلم کے عالمی پریمیئر کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فلم میں اے آئی کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔
فلم سازوں کی جانب سے مختلف زبانوں میں فلم کی ڈبنگ کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کیے جانے کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ اس موقع پر نتیش تیواری نے واضح کیا کہ اے آئی کا استعمال صرف کرداروں کے ہونٹوں کی حرکت کو ڈب کی گئی آواز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ فلم کو دنیا بھر کے ناظرین اپنی زبان میں دیکھ سکیں۔
نتیش تیواری نے کہا، جہاں تک اے آئی کا تعلق ہے، اس کا استعمال صرف لپ سنک (ہونٹوں کی حرکت کو آواز کے مطابق ڈھالنے) کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم فلم کو دنیا بھر کے ناظرین کے سامنے ان کی اپنی زبان میں پیش کر سکیں۔ تمام آوازیں فنکاروں نے خود ڈب کی ہیں۔ اے آئی کا استعمال صرف ہونٹوں کی حرکت کو درست انداز میں ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ناظرین اپنی مادری زبان میں فلم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ڈبنگ میں اے آئی کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا، آوازیں حقیقی فنکاروں نے ہی ریکارڈ کی ہیں۔
ہدایت کار کی یہ وضاحت فلم کے پروڈیوسر نمیت ملہوترا کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فلم کے بین الاقوامی ورژنز برہما اے آئی کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی تھی اور متعدد افراد نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ فلم میں اے آئی کا استعمال صرف ڈبنگ تک محدود نہیں رہا۔
کچھ لوگوں نے یہ قیاس آرائیاں بھی کیں کہ فلم میں فنکاروں کی اداکاری اور بصری اثرات (ویژول ایفیکٹس) کی تیاری میں بھی اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے۔ فلم کے ویژول ایفیکٹس کی ذمہ داری نمیت ملہوترا کی متعدد آسکر ایوارڈز جیتنے والی کمپنی ڈی این ای جی اور پرائم فوکس اسٹوڈیوز کے پاس ہے۔
لاس اینجلس میں فلم کا شاندار پریمیئر
فلم رامائن کے لاس اینجلس پریمیئر میں رنبیر کپور، یش اور سائی پلوی سمیت فلم کی ٹیم نے شرکت کی۔ ڈیوڈ گیفن تھیٹر ہالی ووڈ کے ممتاز فلم سازوں کے لیے اہم فلموں کے پریمیئرز کی میزبانی کرنے والا ایک معروف مقام ہے۔
فلم کی تھری ڈی اسکریننگ میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات، فلم سازوں اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بعض شخصیات کو بھارتی روایتی لباس میں بھی دیکھا گیا۔
امریکہ میں فلم کی نمائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پروڈیوسر نمیت ملہوترا نے کہا کہ لاس اینجلس میں ’رامائن‘ کا پریمیئر محض لوگوں میں تجسس پیدا کرنے کے بجائے فلم کی ساکھ اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت کو تسلیم کرانے کی کوشش ہے۔
انہوں نے کہا، ’’امریکہ بڑی فلمیں بناتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے ممالک کی فلموں پر نظر ڈالتے ہیں تو رامائن امریکہ سے باہر کسی ملک میں بننے والی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہوگی۔ اس فلم کے ساتھ کئی ایسی خصوصیات وابستہ ہیں جو پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملیں گی۔ میرا ماننا ہے کہ رامائن اور بھارتی سنیما کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے کی ہماری کوششیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔
دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوگی رامائن: پارٹ 1
سنسکرت کی عظیم رزمیہ داستان پر مبنی فلم ’رامائن‘ کو دو حصوں میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ فلم کا پہلا حصہ 5 نومبر کو دیوالی سے قبل ریلیز ہوگا، جبکہ دوسرے حصے کی ریلیز اگلے سال دیوالی کے موقع پر متوقع ہے۔
فلم ہندی کے علاوہ تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم زبانوں میں بھی ریلیز کی جائے گی۔ فلم سازوں نے اسے آئی میکس فارمیٹ میں پیش کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ فلم کی بین الاقوامی تقسیم کی ذمہ داری سونی پکچرز کے پاس ہے، جبکہ بھارتی مارکیٹ میں ہندی ورژن کی تقسیم دھرما پروڈکشنز کرے گی۔
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فلم کی وسیع اسٹار کاسٹ میں سنی دیول بھگوان ہنومان کے کردار میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کاجل اگروال، راکل پریت سنگھ، ارون گوول، لارا دتہ اور دیگر فنکار بھی اہم کرداروں میں دکھائی دیں گے۔