ٹائیگر شروف پر قاتلانہ حملے کی نئی ویڈیو، بندوق میں گولی پھنس جانے سے بالی وڈ اداکار کی جان بچ گئی
ایک حملہ آور گاڑی کی کھڑکی کے بالکل ساتھ کھڑا دکھائی دیا ہے، وہ ایک اور فائر کرنے کے لیے ٹریگر دباتا نظر آرہا ہے۔
Published : October 19, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:49 AM IST
ممبئی: جوہومیں اتوار کی شام ایک فٹ بال گراؤنڈ کے باہر ہونے والی فائرنگ کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ بالی وڈ اداکار ٹائیگر شروف کس قدر شدید خطرے کے قریب پہنچ گئے تھے، اور بندوق میں گولی پھنس جانے سے بہت بڑے سانحے سے بچ گئے
یہ واقعہ مغربی مضافاتی علاقے میں جوہو پولیس اسٹیشن کی حدود میں پشپا پارک کے قریب پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرنے والی اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو افراد شروف کی بی ایم ڈبلیو گاڑی کی جانب فائرنگ کر رہے ہیں، جب وہ فٹ بال کھیلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی پر کم از کم پانچ گولیاں چلائی گئیں۔
ویڈیو کا سب سے خوفناک لمحہ وہ ہے جب ایک حملہ آور گاڑی کی کھڑکی کے بالکل قریب کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ مزید گولی چلانے کے لیے ٹریگر دباتا ہے، لیکن گولی بندوق میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر فرار ہو جاتے ہیں، جسے ایک تیسرے شخص نے پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا۔
شروف محفوظ رہے۔ ان کے ڈرائیور جن کی شناخت فردوس کے نام سے ہوئی ہے، ان کو گولی لگی، جبکہ اس واقعے میں ایک آٹو رکشہ ڈرائیور، امیش چوہان بھی زخمی ہوئے۔ دونوں کو علاج کے لیے لے جایا گیا۔
آن لائن شیئر کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں شروف کو گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں سے وہ اپنے مداحوں کی جانب ہاتھ ہلا رہے ہیں جبکہ گاڑی آہستہ آہستہ اس جگہ سے باہر نکل رہی ہے۔ گاڑی کی دونوں طرف کی کھڑکیاں بند ہیں۔ اسی دوران حملہ آوروں میں سے دو کو اداکار کی جانب والی ونڈ شیلڈ (سامنے کے شیشے) اور کھڑکی کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: An eyewitness in the firing incident involving actor Tiger Shroff, Salma Shaikh says, "My name is Shalma Shaikh, and I run a blog called 'Shalma Shaikh Blog.' For this, I travel all over Mumbai, capturing content. Sundays, however, follow a set routine: I film Amitabh, then Tiger, then Abhishek... Today, once the football match ended, everyone started filming... I called out to Tiger... He got into the car and drove off. As soon as he reached the main road, a boy started firing a gun. At first, everyone thought it was just Diwali firecrackers... Then the car stopped, and Tiger was on the floor. He didn't get a single scratch. However, his driver was struck; a bullet hit his elbow, and one passed right through his palm. They immediately rushed to the police station, and from there, they came to Nanavati Hospital. Everyone else from his family has since left, but the driver—the patient—is still inside. Their game usually ends at 7. By 7:05, they typically come out and head home."— ANI (@ANI) October 18, 2026
کم از کم پانچ گولیاں چلانے کے بعد حملہ آوروں میں سے ایک کھڑکی کے قریب آتا ہے۔ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندوق کام نہیں کرتی۔ اس کے بعد حملہ آور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور پیچھے خوف و ہراس کا منظر چھوڑ جاتے ہیں جہاں آس پاس موجود لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔
فائرنگ کے واقعے کی ایک عینی شاہد، سلمیٰ شیخ کا بیان
انہوں نے کہا، آج جیسے ہی فٹ بال میچ ختم ہوا، سب لوگ ویڈیو بنانے لگے۔ میں نے ٹائیگر کو آواز دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مرکزی سڑک پر پہنچے، ایک لڑکے نے فائرنگ شروع کر دی۔ پہلے تو سب کو لگا کہ شاید دیوالی کے پٹاخے چل رہے ہیں۔ پھر گاڑی رک گئی، اور ٹائیگر فرش پر تھے... ان کے ڈرائیور کو گولی لگی؛ ایک گولی ان کی کہنی پر لگی، اور ایک ان کی ہتھیلی کے آر پار ہو گئی۔
لارنس بشنوئی کا مبینہ کردار اور پولیس کی تفتیش
پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق واقعے کے فوراً بعد جوہو پولیس اور فرانزک ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے، جن میں علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شامل ہے۔ ایک شخص کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، تاہم حکام کی جانب سے گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ کے مطابق، لارنس بشنوئی گینگ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن پولیس نے ابھی تک اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔پولیس اس واقعے تک پیش آنے والے واقعات کے سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر تلاش شروع کر دی گئی ہے، اور خصوصی ٹیمیں سراغ حاصل کرنے کے لیے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہیں۔واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ممبئی پولیس کمشنر اور اداکار ٹائیگر شروف سے گفتگو کی۔
فڑنویس نے پولیس کمشنر دیوین بھارتی سے واقعے کی تفصیلات طلب کیں اور انہیں ہدایت کی کہ حملہ آوروں کو جلد گرفتار کیا جائے، تفتیش کے عمل کو تیز کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔چیف منسٹر آفس کے مطابق انہوں نے شروف سے فون پر بات کی اور انہیں تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو جلد تلاش کر لیا جائے گا اور شروف سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں۔
فڑنویس، جن کے پاس محکمہ داخلہ کا قلمدان بھی ہے، انہوں نے اداکار سے کہا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم جلد ہی ملزم کا سراغ لگا لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں۔ نائب چیف منسٹر ایکناتھ شندے نے اداکار سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اداکار بغیر قمیض کے تھے، ان کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کندھے اور سینے پر بھی پٹیاں لگی ہوئی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں۔
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دو مارچ 1990 کو ’جے ہیمنت شروف‘ کے نام سے پیدا ہونے والے ٹائیگر شروف بالی وڈ کے صف اول کے ایکشن اسٹارز اور مارشل آرٹسٹس میں سے ایک ہیں، اور وہ تائیکوانڈو میں 5th ڈگری بلیک بیلٹ رکھتے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں فلم ہیروپنتی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور باغی، باغی 2 اور وائی آر ایف اسپائی یونیورس کی کامیاب فلم وار جیسی بلاک بسٹر فلموں کے ذریعے ایک ایکشن ہیرو کے طور پر اپنی جگہ مستحکم کی۔