نواز الدین صدیقی کا انکشاف: 'گینگز آف واسے پور 2' کی کامیابی کے بعد 200 اسکرپٹس کیوں مسترد کیں
اداکار کے مطابق 'گینگز آف واسے پور 2' کے بعد صحیح پروجیکٹ کے انتظار میں انہوں نے متعدد اسکرپٹس اور خالی چیکس مسترد کر دیے۔
Published : September 14, 2026 at 12:10 PM IST
حیدرآباد: نواز الدین صدیقی نے برسوں ایک ایسے کردار کے انتظار میں گزارے جو ان کے کریئر کو بدل کر رکھ دے۔ وہ فیصلہ کن موڑ سنہ 2012 میں انوراگ کشیپ کی فلم 'گینگز آف واسے پور 2' کے ساتھ آیا۔ فلم میں 'فیضل خان' کے ان کے کردار نے انہیں ناظرین کے درمیان ایک جانا پہچانا نام بنا دیا اور انہیں سنجیدہ اور پیچیدہ کرداروں کے لیے سب سے زیادہ مقبول اداکاروں میں شامل کر دیا۔
فلم کے اثرات پر نظر ڈالتے ہوئے، نواز الدین نے اس کی ریلیز کے بعد اپنے پاس آنے والی پیشکشوں میں ہونے والی ڈرامائی تبدیلی کو یاد کیا۔ ایک ایسے اداکار کے لیے جو کبھی بامعنی کام کے لیے برسوں انتظار کرتا تھا، اسکرپٹس کا یہ اچانک رش ایک بالکل مختلف تجربہ تھا۔ جب ایک نیوز ایجنسی نے ان سے پوچھا کہ کس فلم نے انہیں پہلی بار ایک اسٹار ہونے کا احساس دلایا، تو نواز الدین نے فوراً کہا، "یقیناً، یہ 'گینگز آف واسے پور 2' ہی ہے۔"
اداکار نے پھر یاد کیا کہ کس طرح فلم کی کامیابی نے پراجیکٹس کی ایک بڑی تعداد کے لیے دروازے کھول دیے۔ ان کے مطابق، انہیں تقریباً 200 اسکرپٹس موصول ہوئیں، اور پروڈیوسرز نے انہیں اپنی مرضی کا معاوضہ طے کرنے کی آزادی بھی دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 'گینگز آف واسے پور 2' کی ریلیز کے بعد، مجھے کم از کم 200 اسکرپٹس ملیں۔ میری میز پر خالی چیک پڑے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، 'یہ اسکرپٹ ہے، اور یہ خالی چیک۔ آپ جو رقم چاہیں لکھ دیں اور ہمیں جو بھی تاریخیں دستیاب ہوں دے دیں'۔
تاہم، نواز الدین نے اس اچانک ملنے والی توجہ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا کہ وہ محض پیسے یا موقع کی خاطر پراجیکٹس سائن کرنا شروع کر دیں۔ انتخاب کے لیے سینکڑوں اسکرپٹس ہونے کے باوجود، انہوں نے ان سب کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ ان کی کہانیوں سے مطمئن نہیں تھے۔ اداکار نے کہا کہ "میں نے ان اسکرپٹس میں سے ایک کو بھی نہیں چنا کیونکہ مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صحیح اسکرپٹ کا انتظار کروں گا۔"
نواز الدین کے لیے انتظار کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 'گینگز آف واسے پور 2' سے ان کا کریئر بدلنے سے پہلے ہی وہ صحیح مواقع کی تلاش میں برسوں گزار چکے تھے۔ اس لیے، وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے ایک بار پھر انتظار کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ "میں پہلے ہی برسوں تک کام کے لیے انتظار کرنے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جلد بازی میں کچھ سائن کرنے کے بجائے میں مزید دو یا تین سال انتظار کر سکتا ہوں"۔
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تاہم، ان کے اس فیصلے نے انہیں سالوں تک انتظار میں نہیں چھوڑا۔ اداکار کو جلد ہی ایسے پراجیکٹس ملنا شروع ہو گئے جنہوں نے انہیں متاثر کیا۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ "خدا کے فضل سے، مجھے زیادہ طویل انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جلد ہی مجھے کچھ بہت ہی بہترین فلمیں ملنا شروع ہو گئیں۔"
سنہ 2012 میں ریلیز ہونے والی فلم 'گینگز آف واسے پور 2' انوراگ کشیپ کی جرم پر مبنی داستان کا دوسرا حصہ تھی، جس میں دھنباد کے کوئلہ مافیا کے پس منظر میں جرائم پیشہ خاندانوں کے درمیان دشمنی کو دکھایا گیا تھا۔ اس فلم میں منوج باجپائی، پنکج ترپاٹھی، جے دیپ اہلاوت، ہما قریشی، ریچا چڈھا، راجکمار راؤ اور پیوش مشرا سمیت بہترین اداکاروں کی ایک بڑی ٹیم شامل تھی، اور یہ فلم نواز الدین کے کریئر کے سب سے اہم پراجیکٹس میں سے ایک بن گئی، جس میں 'فیضل خان' ان کا سب سے یادگار کردار قرار پایا۔
آگے چل کر، نواز الدین کے پاس کئی پراجیکٹس لائن میں ہیں۔ وہ سوہم شاہ کی سال 2018 کی ہارر فلم کے سیکوئل 'تومباڈ 2' سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا نام ایک میوزیکل تھرلر فلم 'وہ پھر کبھی دکھا نہیں' کے لیے بھی فائنل کیا گیا ہے، جس کی ہدایت کاری تگمانشو دھولیا کر رہے ہیں اور یہ ادے پرکاش کی ایک مختصر کہانی پر مبنی ہے۔
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