نیشنل فلم ایوارڈز: اننت ناگ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز، یامی گوتم، مموٹی بہترین اداکار
سمیرا رائے کی ہدایت کاری اور پروڈیوس کردہ بھنگر نے بہترین نان فیچر فلم کا ایوارڈ جیتا۔
Published : September 22, 2026 at 7:55 PM IST
ایکتا نگر (گجرات): صدر دروپدی مرمو نے منگل کو ہندوستانی سنیما کے بہترین فنکاروں کو 2024 کے لئے 72 ویں قومی فلم ایوارڈ پیش کیا۔ تجربہ کار کنڑ اداکار اننت ناگ کو باوقار دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا، جب کہ یامی گوتم، مموٹی اور کارتک آریان کو بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا۔
آدتیہ سوہاس جمبھلے کی ہندی فلم آرٹیکل 370 نے بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ جیتا ہے۔ 72ویں نیشنل فلم ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ نے منگل کو گجرات کے نرمدا ضلع کے ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی کے شاندار پس منظر میں ایوارڈ پیش کئے۔
اداکار سے ہدایت کار بنے رندیپ ہڈا نے سواتنتر ویر ساورکر کے لیے بہترین پہلی فلم ڈائریکٹر کا ایوارڈ جیتا، جب کہ راج کمار پیریاسمی نے تامل فلم امران کے لیے بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ حاصل کیا۔
یامی گوتم نے آرٹیکل 370 کے لیے لیڈنگ رول میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا، جب کہ مموٹی اور کارتک آریان نے بالترتیب برہمیوگم اور چندو چیمپیئن کے لیے لیڈنگ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا۔
سمیرا رائے کی ہدایت کاری اور پروڈیوس کردہ بھنگر نے بہترین نان فیچر فلم کا ایوارڈ جیتا، جسے رائے نے قبول کیا۔ سنجیو سریواستو کو صدر جمہوریہ سے ہندی میں بہترین فلم نقاد کا ایوارڈ ملا۔
سچن نامی داس نے تمل فلم مہاراجہ کے لیے معاون کردار میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا، جبکہ روپاشری ورکاڈی نے کنڑ فلم متھیا کے لیے اسی زمرے میں جیتا۔ ابھیشیک جین کی ہدایت کاری میں بننے والی مارن کو بہترین گجراتی فلم کا ایوارڈ ملا۔
تیلگو فلم پشپا: دی رول پارٹ 2 نے بہترین کاسٹیوم ڈیزائن کا ایوارڈ جیتا، جب کہ بندریڈی سوکمار نے فلم کے لیے بہترین اسکرین پلے کا ایوارڈ جیتا تھا۔
آر کالائیوانن نے تمل فلم امرن کے لیے بہترین ایڈیٹنگ کا ایوارڈ جیتا ہے۔ منوج منتشیر کو فلم میدان کے گانے "جانے دو" کے لیے بہترین دھن کا ایوارڈ ملا۔
بالی ووڈ اداکار سنجے مشرا نے فلم ’بھکشک‘ کے لیے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ جیتا ہے۔ ابھے جودھپورکر نے مراٹھی فیچر فلم گھرت گنپتی کے نواسچی گوری مازی کے لیے بہترین مرد پلے بیک سنگر کا ایوارڈ جیتا جبکہ ملیالم فلم اے آر ایم کے گانے انگو وانا کونیلو کے لیے وائیکم وجے لکشمی نے بہترین خاتون پلے بیک سنگر کا ایوارڈ جیتا ہے۔
شاشوت سچدیو نے آرٹیکل 370 کے گانوں کے لیے بہترین میوزک ڈائریکشن کا ایوارڈ جیتا، جب کہ جی وی پرکاش کمار کو امران کے بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے اعزاز دیا گیا۔ مجموعی طور پر، آرٹیکل 370 نے تین قومی فلم ایوارڈز جیتے، بشمول بہترین فیچر فلم، بہترین اداکارہ، اور بہترین موسیقی کی ہدایت کاری۔
وجے گنگولی نے ’اسٹری 2‘ کے گانے ’آج کی رات‘ کے لیے بہترین کوریوگرافی کا ایوارڈ جیتا تھا۔ 72 ویں قومی فلم ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان پہلے کیا گیا تھا اور انہیں صدر جمہوریہ نے منگل کو ایکتا نگر، نرمدا ضلع، گجرات میں پیش کیا تھا۔