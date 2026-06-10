نیشنل ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر بھارتی راجا کا انتقال، چرنجیوی سے لے کر پون کلیان تک کئی مشہور شخصیات نے تعزیت کا اظہار کیا
بھارتی راجا نے اپنی کئی فلموں کے ہندی ریمیک بھی بنائے ہیں جن میں ان کی نیشنل ایوارڈ یافتہ فلمیں بھی شامل ہیں
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 11:40 AM IST
چنئی: معروف تمل فلم ڈائریکٹر اور اداکار بھارتی راجا آج 10 جون کو خرابی صحت کے باعث انتقال کر گئے۔ پانچ بار نیشنل ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر کو چھ ماہ قبل چنئی کے ایم جی ایم ہسپتال کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا تھا، وہ عمر سے متعلق مسائل اور پھیپھڑوں کے شدید انفیکشن میں مبتلا تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہیں ڈاکٹروں نے گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی دوران ان کا انتقال چنئی کے نیلنکرائی میں واقع اپنی رہائش گاہ پر ہوا۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔
ڈائریکٹر بھارتی راجا 17 جولائی 1941 کو علی نگرم، تھینی میں مایا تھیور اور کروتمما کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام چناسامی تھا۔ اپنے اسکول کے سالوں کے دوران، انہوں نے خاص طور پر ادب، تقریر اور ڈرامہ پر توجہ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آبائی شہر میں ہیلتھ انسپکٹر کے طور پر کام کیا۔ سنیما کے لیے اپنے جنون کی وجہ سے، وہ چنئی چلے گئے لیکن فلمی صنعت میں داخل ہونے میں انہیں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔
My heart is heavy upon hearing the demise of our legendary director, Bharathiraja Sir. My deepest condolences to his family. His legacy will live on in every storyteller who believes that simple lives can create extraordinary cinema. His contributions to Tamil cinema will… pic.twitter.com/psGIwzGmjA— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 10, 2026
فلم انڈسٹری میں اپنا ہاتھ آزمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزی کمانے کے لیے چنئی میں دوسری نوکریاں بھی کیں، جیسے ڈراموں میں اداکاری کرنا اور پیٹرول پمپ پر کام کرنا۔ ان کی لگن کی بدولت، بھارتی راجا کو ہدایت کار پٹنا کنگل کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔
ایک ہنر مند اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کے بعد بھارتی راجا کو 1977 میں فلم 16 ویتھنائل کے ساتھ ہدایت کاری میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس پہلی ہی فلم سے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، جس میں کمل ہاسن اور رجنی کانت نے اداکاری کی تھی، جو اس فلم کے ذریعے اسٹارڈم تک پہنچے۔ جب کہ ان دنوں میں زیادہ تر فلم بندی سنیما ہالوں اور اسٹوڈیوز میں ہوتی تھی، انہوں نے کہانی کے مطابق حقیقی دیہات میں جگہ پر شوٹنگ کا انتخاب کیا، ایک ایسا اقدام جس نے ناظرین کو خوش کیا۔
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తన అద్భుతమైన చిత్రాలతో కేవలం తమిళ సినీ పరిశ్రమకే కాకుండా తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల ప్రేక్షకుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకున్న గొప్ప దర్శకుడు ఆయన. 6 జాతీయ అవార్డులు…
فلم '16 ویتھنائل' نہ صرف بھارتی راجا بلکہ کمل ہاسن اور رجنی کانت کے لیے بھی اہم تھی۔ اس کے بعد بھارتی راجا نے 40 سے زیادہ فلمیں بنائیں۔ اپنے کام کے ذریعے اس نے سماجی مسائل کو تجارتی کہانی سنانے کے ساتھ ملا کر عوام تک پہنچایا۔ ہدایت کاری کے علاوہ انہوں نے ایودھا ایزوتھو، تھروچترمبلم، ایشوران، راکی، نمما ویتو پلئی، پانڈیا ناڈو ، اتما پوتھیرن ، اناکوڈی ، اور ریٹا سوزی جیسی فلموں میں بھی کام کیا ہے۔
Indian cinema has lost one of its greatest storytellers, #Bharathiraja garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 10, 2026
He transformed the fragrance of village soil, the beauty of human relationships, the innocence of love, and the emotions of ordinary people into timeless cinematic poetry. His films touched millions of… pic.twitter.com/MdoUfpztji
یہ قابل ذکر ہے کہ بھارتی راجا، جنہوں نے حال ہی میں فلم 'ٹھیکیزاوی' دیکھی تھی - جس میں اداکارہ رادھیکا سرتھ کمار ہیں، جن کا انھوں نے خود تعارف کرایا تھا، انھیں ذاتی طور پر ان کی کارکردگی کی تعریف کرنے کے لیے بلایا تھا۔
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مشہور شخصیات نے غم کا اظہار کیا۔
معروف ہدایت کار کے انتقال کے بعد فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ٹالی ووڈ اسٹار چرنجیوی، ان کے چھوٹے بھائی اور آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، اور اداکار راگھوا لارنس سمیت کئی مشہور شخصیات نے اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مداح سوشل میڈیا پر ہدایت کار کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جب کہ متعدد ستارے ان کی رہائش گاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان میں تامل فلم اسٹار سوریہ بھی شامل تھیں۔