پونے میں نانا پاٹیکرکی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں
نانا پاٹیکر کی آخری رسومات مہاراشٹر کے ضلع پونے میں واقع ان کے فارم ہاؤس پرمکمل ریاستی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 8:29 AM IST
پونے: مہاراشٹر کے ضلع پونے میں واقع سینئر اداکار کے فارم ہاؤس پر جمعرات کی رات نانا پاٹیکر کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ نانا کے بیٹے ملہار پاٹیکر نے چتا کو مکھ اگنی دی۔ پونے کے گاؤں ڈونجے میں واقع فارم ہاؤس پر پاٹیکر کو آخری الوداع کہنے کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ اس موقع پر ہجوم نے نانا امر رہیں جیسے نعرے لگائے۔
اداکار کے قریبی ساتھیوں کے مطابق، پاٹیکر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی آخری رسومات فارم ہاؤس پر ہی ادا کی جائیں۔ ان کی جسد خاکی جمعرات کی رات گوا سے پونے لائی گئی، اس دوران وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے خود ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ اس کے بعد جسد خاکی کو سنگھ گڑھ قلعے کے قریب ڈونجے گاؤں میں واقع اداکار کے فارم ہاؤس لے جایا گیا۔
آخری رسومات میں بالی ووڈ، سیاست کھیل اور سماجی سرگرمیوں کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی کئی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ ان میں مہاراشٹر کی نائب وزیراعلیٰ سنیترہ پوار، مرکزی وزراء رام داس اٹھاولے اور مرلی دھر موہول، مہاراشٹر کے وزراء چندرکانت پاٹل، ادے سامنت اور مادھوری مسال، لوک سبھا رکن سنیل ٹٹکرے، 'نام فاؤنڈیشن' کے شریک بانی اور اداکار مکرند اناسپورے، ایف ڈی اے کمشنر تُکارام منڈھے، اداکار جیکی شراف اور فلم ساز انیل شرما اور ساجد ناڈیاڈوالا شامل تھے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ہندوستانی سنیما کے انتہائی مقبول فنکاروں میں شمار ہونے والے ممتاز اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال 8 اکتوبر کی صبح تقریباً 5:30 بجے گوا میں 75 سال کی عمر میں ہوا۔ منی پال ہسپتال، گوا کے ایک سرکاری بیان سے انکشاف ہوا کہ اداکار ڈونا پاؤلا (گوا) میں اپنے گھر پر بے ہوش پائے گئے تھے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں 'بروٹ ڈیڈ' (ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی وفات پا جانے والا) قرار دیا۔
انہوں نے 1978 کی فلم 'گمن' سے ہندی سنیما میں قدم رکھا اور اپنی نسل کے انتہائی قابلِ احترام فنکاروں میں سے ایک بن گئے۔ نانا کو 'سلام بمبئی اور 'پرندہ جیسی فلموں سے نمایاں شناخت ملی۔ اس کے بعد انہوں نے انگار، ترنگا، کرانتی ویر، اگنی ساکشی، خاموشی: دی میوزیکل، یشونت، اب تک چھپن، اپہرن اور راج نیتی جیسی فلموں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔
یہ کہنہ مشق اداکار مراٹھی سنیما اور تھیٹر میں اپنے کام کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے فلم سازی کے میدان میں بھی قدم رکھا اور 1991 میں پرہار: دی فائنل اٹیک' کے ذریعے بطور ہدایت کار اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ویلکم سیریز میں 'ادے شیٹی' کا مزاحیہ کردار شائقین، خاص طور پر نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہوا۔ ان کی فلموں کی فہرست میں راجو بن گیا جنٹلمین، وجود، ہو تو تو، گینگ، دیوانگی، بھوت، ویلکم، ویلکم بیک، نٹ سمراٹ اور دی ویکسین جیسی فلمیں بھی شامل ہیں۔
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نانا پاٹیکر کو سنیما اور فنونِ لطیفہ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں 2013 میں'پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران انہوں نے تین نیشنل فلم ایوارڈز اور دیگر کئی باوقار اعزازات حاصل کیے۔ سنیما کے علاوہ یہ اداکار سماجی کاموں میں اپنی شمولیت، خاص طور پر کسانوں اور زرعی مشکلات سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ انڈسٹری کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو بڑی حد تک عوامی نظروں سے دور رکھا۔