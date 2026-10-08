'میں نے لکڑی جمع کر کے رکھی ہے'، جب آخری رسومات پر نانا پاٹیکر نے کہی تھیں دل پگھلا دینے والی باتیں
نانا پاٹیکر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی آخری رسومات میں 12 من لکڑی لگے گی۔
Published : October 8, 2026 at 2:07 PM IST
حیدرآباد: نانا پاٹیکر انڈین فلم انڈسٹری کے ایک ایسے مایہ ناز اور بے مثل اسٹار تھے، جنہوں نے اپنی جاندار اداکاری کے ذریعے سنجیدہ ڈراموں سے لے کر کامیڈی تک کے ہر کردار میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ایک ایسے ورسٹائل اداکار تھے کہ جس فلم میں بھی ان کی موجودگی ہوتی، وہ ناظرین کے لیے تفریح اور بہترین سنیما کا ایک مکمل پیکیج بن جاتی تھی۔
افسوس کہ آج نانا پاٹیکر اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں، جس کے باعث پورے ملک اور فلمی دنیا میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب ان کے کروڑوں چاہنے والوں کے پاس اگر کچھ باقی بچا ہے، تو وہ ان کی سدا بہار فلمیں، لازوال مکالمے اور وہ یادگار کردار ہیں جو آنے والی نسلوں کے دلوں پر بھی ہمیشہ نقش رہیں گے۔
انتہائی بے باک انسان نانا پاٹیکر
نانا پاٹیکر محض سلور اسکرین کے ایک بہترین اداکار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی نجی زندگی میں ایک سچے سماجی کارکن اور انتہائی بے باک انسان کے طور پر بھی پہچانے جاتے تھے۔ ان کی حق گوئی، سادگی اور سماج کے پسماندہ طبقات کے لیے کی جانے والی بے لوث خدمات کے قصے پورا ملک جانتا ہے۔
اپنی اسی منفرد شخصیت اور بے باکی کے باعث انہوں نے ایک مرتبہ اپنے انٹرویو میں زندگی اور موت کے فلسفے پر بات کرتے ہوئے، خود اپنی آخری رسومات (انتم سنسکار) کے حوالے سے ایسی دل پگھلا دینے والی اور حقیقت پسندانہ باتیں کہی تھیں، جو ان کے مداحوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہیں۔ ان کا یہ نڈر انداز اور فلسفیانہ سوچ ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جسے دنیا ہمیشہ احترام کے ساتھ یاد رکھے گی۔
راکیش روشن نے دکھ کا اظہار کیا
دراصل، لیجنڈری فلم اداکار راکیش روشن نے نانا پاٹیکر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اداکار کے اسی انٹرویو کی ایک جھلک شیئر کی ہے۔ اس انٹرویو میں نانا بتا رہے ہیں کہ انہیں مکھ اگنی (آگ) کیسے دینی ہے۔ راکیش روشن نے نانا کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا ہے، 'پریئرز' (Prayers)۔ ساتھ ہی ہاتھ جوڑنے والا ایموجی بھی شیئر کیا ہے۔ اب اس کلپ میں نانا پاٹیکر نے اپنی آخری رسومات پر کیا بولا ہے، چلیے جانتے ہیں۔
مرتے وقت غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے
نانا پاٹیکر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، 'ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، ہمیں 12 من لکڑی لگنے والی ہے، وہی میری فائنل پراپرٹی (آخری جائیداد) ہے۔ بیٹا وہ میں نے اپنی لکڑی جمع کر کے رکھی ہے اور وہ سوکھی ہے، اسی میں جلانا مجھے۔ گیلی لکڑی استعمال نہیں کرنا، نہیں تو دھواں آئے گا، دوست لوگ، آس پاس کے باقی لوگ سبھی جمع ہوں گے، ان کی آنکھ میں جائے گا اور ان کی آنکھوں سے پانی آئے گا۔ مرتے وقت غلط فہمی ہوگی کہ میرے لیے رو رہے ہیں، کم از کم مرتے وقت یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے'۔
نانا پاٹیکر کا خاندان
بتادیں کہ نانا پاٹیکر اپنی اسی بے باکی کے لیے مشہور رہے ہیں۔ وہ جو بھی بولتے تھے، کھل کر اور سیدھا سپاٹ بولتے تھے۔ انہوں نے کئی بار بھارت کی حکومتوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ نانا ایک بمداس زندگی جینے والے انسان تھے۔ ان کا پہناوا بہت سادہ تھا۔ خاندان (فیملی) کی بات کریں تو انہوں نے سال 1978 میں نیلکانتی پاٹیکر سے شادی کی تھی، جو ایک مراٹھی اداکارہ رہ چکی ہیں۔ نانا طویل عرصے سے بنا طلاق لیے اپنی بیوی سے الگ رہ رہے تھے۔ نانا کے بڑے بیٹے کا انتقال محض ڈھائی سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام ملہار پاٹیکر ہے، جنہوں نے فلم ڈائریکشن میں کام کیا ہے۔