رشمیکا منڈنا 'مائسا' میں سولو مرکزی کردار ادا کریں گی، 'سریولی' کو ایکشن میں دیکھیں
دیوالی کے موقع پر،مائسا کے میکرس نے فلم کا ایک نیا موشن پوسٹر جاری کیا، جس میں رشمیکا ایک مضبوط سیلوٹ میں نظرآ رہی ہیں۔
Published : October 31, 2025 at 6:07 PM IST
حیدرآباد: ایک سال کی شدید ایکشن اور سنسنی خیز فلموں کے بعد ناظرین کیلئے مائسا کے ساتھ ایک اور سرپرائز آرہا ہیں، جس میں باصلاحیت اور خوبصورت رشمیکا منڈنا مرکزی کردار میں ہیں۔ اس کے باضابطہ اعلان سے پہلے ہی، فلم نے دھوم مچا دی، بنیادی طور پر رشمیکا کے طاقتور نئے روپ اور اس کی دلچسپ کہانی کی وجہ سے مائسا میں، ہم رشمیکا کو بھی ایکشن میں دیکھیں گے۔
دیوالی کے موقع پر مائسا کے بنانے والوں نے فلم کا ایک نیا موشن پوسٹر جاری کیا، جس میں رشمیکا ایک طاقتور سلوٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں رشمیکا نے کہا کہ وہ ایکشن فلموں میں کام کرنا پسند کرتی ہیں۔ "مجھے ایکشن سنیما کرنا پسند ہے اور میں فی الحال ایک فلم کر رہی ہوں، مائسا۔
جوش و خروش میں اضافہ کرتے ہوئے، میکرز نے انکشاف کیا ہے کہ فلم کی ایک خصوصی جھلک شائقین کے لیے جلد ہی ریلیز کی جائے گی۔ مائسا اس سال کی سب سے دلچسپ فلموں میں سے ایک بننے جا رہی ہے۔
مائسا کے بنانے والوں نے حال ہی میں ایک نیا پوسٹر جاری کیا جس میں رشمیکا منڈنا کو ایک شاندار نئے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ خون آلود چہرہ، کھلے بالوں اور ہاتھ میں تلوار کے ساتھ، رشمیکا طاقتور لگ رہی ہے۔
انفارمولا فلمز کے بینر تلے پروڈیوس اور رویندر پلے کی ہدایت کاری میں بننے والی "مائسا" ایک جذباتی ایکشن فلم ہے جو جنگل کے رہنے والے کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس فلم میں خوبصورت منظر، ایک دل دہلا دینے والی کہانی، اور رشمیکا کی شاندار کارکردگی پیش کی گئی ہے۔