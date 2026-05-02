منور فاروقی کے گھر ننھی پری کی آمد: مہ جبین نے بیٹی کو جنم دیا، ورون دھون اور دیگر ستارے مبارکباد پیش کئے
منور فاروقی اور ان کی اہلیہ مہ جبین کوٹ والا نے ایک بچی کو جنم دیا ہے۔منور نے اسپتال کی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔
Published : May 2, 2026 at 3:29 PM IST
حیدرآباد: اسٹینڈ اپ کامیڈین اور 'بگ باس 17' کے فاتح منور فاروقی ایک بار پھر والد بن گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ میک اپ آرٹسٹ مہ جبین کوٹ والا نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے جمعہ (1 مئی) کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مداحوں کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کی۔
جمعہ کی رات دیر گئے منور نے اپنے انسٹاگرام پر خوشی کی خبر شیئر کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو بتایا کہ وہ دوسری بار والد بن گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے ماں اور بیٹی کی تصاویر شیئر کیں، حالانکہ انہوں نے دونوں کے چہرے چھپائے رکھے تھے۔
یہ خوشخبری مداحوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ جوڑے نے اپنی نجی زندگی کو بڑی حد تک چھپا رکھا ہوا تھا۔ اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر، منور نے اسپتال سے اپنی نوزائیدہ بچی اور اہلیہ مہ جبین کی تصویریں شیئر کیں اور پوسٹ کا کیپشن دیا: "ہمارے گھر میں ایک نعمت آ گئی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ براہ کرم ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں رکھیں۔"
یہ خوشی کی خبر اس جوڑے کے لیے ایک خاص مہینے کے دوران آئی ہے۔ 2024 میں ایک نجی تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد، جوڑے اس ماہ کے آخر میں اپنی شادی کی دوسری سالگرہ منانے والے ہیں۔
جیسے ہی یہ خوشخبری شیئر کی گئی، منور فاروقی کے قریبی دوستوں کی جانب سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں مبارکبادوں کا سیلاب امڈ آیا۔ پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے ورون دھون نے لکھا، مبارک ہو بھائی۔ رجت دلال نے لکھا ’’بہت بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ علی گونی نے لکھا، "الحمدللہ۔" گوہر خان نے تبصرہ کیا، "مبارک ہو! اللہ آپ کی حفاظت کرے۔"
جنت زبیر نے لکھا ’’بہت بہت مبارک ہو‘‘۔ رنویر الہ آبادیہ نے کہا مبارک ہو بھائی۔ سونالی بیندرے، کرسٹل ڈیسوزا، دھناشری، مسٹر فیسو، ماہی وج، پونم پانڈے، اور ڈگ وجے راٹھی سمیت کئی دیگر ستاروں نے بھی جوڑے کو مبارکباد دی۔
مہ جبین سے پہلے منور نے جیسمین سے شادی کی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام میکائیل ہے۔ دریں اثنا، اس کی بیوی، مہ جبین کوٹ والا کی اپنی سابقہ شادی سے ایک بیٹی بھی ہے۔ منور نے 26 مئی 2024 کو مہ جبین سے شادی کی۔ یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ رپورٹس کے مطابق منور اور مہ جبین کی محبت کی کہانی ٹی وی اداکارہ حنا خان کے ذریعے شروع ہوئی۔ حنا نے جوڑے کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کردار ادا کیا۔