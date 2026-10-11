ممبئی احتجاج: حراست سے چھوٹنے کے بعدعمران خان گھر پہنچ گئے، گرل فرینڈ لیکھا واشنگٹن نے اپ ڈیٹ فراہم کر دی
ممبئی کے اگست کرانتی میدان میں سی جے پی کے احتجاج کے دوران بالی ووڈ اداکار عمران خان کو حراست میں لے لیا گیا۔
Published : October 11, 2026 at 3:45 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار عمران خان گھر واپس پہنچ گئے۔ عمران خان، ان کی گرل فرینڈ لیکھا واشنگٹن، اور کزن زین میری خان کو ہفتہ کو اگست کرانتی میدان میں ایک احتجاج کے دوران ممبئی پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ ان کی گرل فرینڈ، لیکھا واشنگٹن نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ گروپ محفوظ ہے، لیکن ان کو پیدل گھر واپس جانا پڑا کیونکہ پولیس انہیں گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں دے گی۔
عمران خان کی نظر بندی پوسٹ کے چند گھنٹے بعد، ان کی گرل فرینڈ، لیکھا نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں بتایا گیا کہ حراست کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے کہا، "پولیس ہمیں گھر نہیں جانے دے رہی۔ ہم صرف سڑک پر گھوم رہے ہیں۔ وہ ہمیں گھر جانے کے لیے گاڑی نہیں لینے دے رہے ہیں۔" ایک اور ویڈیو میں، انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہیں اور گھر جا رہے ہیں۔ "میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب محفوظ ہیں، ٹھیک ہیں، اور گھر جا رہے ہیں۔"
عمران نے لیکھا اور اپنے کزن زین میری خان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کی۔ زین نے پولیس وین کے اندر سے ایک ویڈیو شیئر کی، جہاں وہ جوڑے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حراست میں لیے جانے کے بعد، لیکھا نے مداحوں کو بیک ٹو بیک اپ ڈیٹس پوسٹ کیں۔
اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران نے کہا کہ وہ ممبئی کے رہائشی کے طور پر احتجاج میں شامل ہوئے تھے اور کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نقل و حرکت کی آزادی کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے اور ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔
اداکار نے کہا میرے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ میں یہاں ایک شہری کی حیثیت سے، اس شہر میں رہنے والے شخص کی حیثیت سے ہوں۔ میں یہاں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ لوگوں کی نقل و حرکت پر کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ لوگوں کی آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ اسی لیے میں یہاں ہوں۔" انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ذاتی سطح پر شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عوام سے کچھ مانگنے کا کوئی حق نہیں، میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں، میں بطور نمائندہ کھڑا رہوں گا۔