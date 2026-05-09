راجیش کھنہ کے سپراسٹارڈم کی سیاہ حقیقت! اس تجربہ کار اداکارہ نے بتائی ان کے زوال کی وجہ
تجربہ کار اداکارہ موسمی چٹرجی نے راجیش کھنہ کے ساتھ اپنے تجربات ساجھا کیے۔ انہوں نے راجیش کھنہ کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا۔
Published : May 9, 2026 at 2:46 PM IST
حیدرآباد: تجربہ کار اداکارہ موسمی چٹرجی نے حال ہی میں ہندی سنیما کے سپر اسٹار راجیش کھنہ کے ساتھ کام کرنے کے اپنے تجربے کے بارے میں بات کی۔ دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، جن میں 'انوراگ'، 'پریم بندھن'، اور 'بھولا بھالا' شامل ہیں۔
اس سے پہلے بھی اس دور کے راجیش کھنہ کے کئی ساتھی اداکاروں اور ہدایت کاروں نے اداکار کے غصے اور سیٹ پر دیر سے پہنچنے کی اس کی عادت کے بارے میں بات کی ہے۔ موسمی کا تجربہ بھی بڑی حد تک ایسا ہی تھا۔
موسمی نے راجیش کھنہ کی شخصیت اور ان کے سپر اسٹارڈم کے اثرات کے بارے میں کافی کھل کر بات کی۔ جیسے جیسے فلموں میں امیتابھ بچن کا جنون بڑھنے لگا، راجیش کھنہ کا سپر اسٹارڈم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ راجیش کھنہ نے اکثر خود کو تنہائی، مایوسی اور شراب کی لت میں ڈوبا ہوا پایا۔
ایک حالیہ انٹرویو میں، راجیش کھنہ کی بے پناہ مقبولیت پر بات کرتے ہوئے، اداکارہ نے ریمارکس دیے، "وہ ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، کامیابی ہمیشہ ان کے سر چڑھ کر بولتی تھی۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی راجیش کھنہ میں تنہائی کا احساس دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے، تو اداکارہ نے جواب دیا، "نہیں، یہ سب محض ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ خود ان کے اپنے زوال کا سبب بنے۔ ہر چیز جو سامنے آتی ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کس طرح کسی ایسے شخص کے طور پر دکھاوا کرتے ہیں جو آپ حقیقت میں نہیں ہیں، اور آپ اپنے تمام رشتوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔
تنہائی کے موضوع پر مزید بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر کوئی تنہا ہے، تو آپ کو تنہائی میں وقت گزارنا سیکھنا چاہیے۔ خود کو تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ مجھے تنہا رہنے میں مزہ آتا ہے۔ زندگی میں ہر کوئی اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ کشور کمار، مدھوبالا - ہر کوئی اس مرحلے سے گزرا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔"