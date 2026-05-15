مونی رائے اور سورج نمبیار کا رشتہ چٹانوں سے ٹکرا گیا، ٹرولز نے دیشا پٹانی کو مورد الزام ٹھہرایا
مونی اور سورج کی27 جنوری 2022 کوگوا میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوئی تھی۔جوڑے کینڈولم کے ہلٹن گوا ریزورٹ میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔
Published : May 15, 2026 at 3:56 PM IST
حیدرآباد: ٹی وی اداکارہ مونی رائے اور بزنس مین سورج نمبیار نے اپنی چار سالہ شادی ختم کردی۔ سابق جوڑے نے 14 مئی کو ایک مشترکہ پوسٹ میں باہمی رضامندی سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ جیسے ہی طلاق کی افواہوں نے زور پکڑا، جوڑے نے اپنی خاموشی توڑ دی اور کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام کو برقرار رکھتے ہوئے الگ ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ سورج اور مونی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد دیشا پٹانی کو سوشل میڈیا پر زبردست ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اپنی شادی کے بعد سے، مونی اپنی بہترین دوست، دیشا پٹانی کے ساتھ، ملک اور بیرون ملک، بڑے پیمانے پر سفر کرتی رہی ہیں، اور اکثر ان کے دوروں کی تصاویر شیئر کرتی رہتی تھیں۔
کیا دیشا پٹانی پر شادی ٹوٹنے کا الزام ہے؟
لوگ اب مونی رائے اور سورج کی علیحدگی کی پوسٹ کے کمنٹس سیکشن میں دیشا پٹانی کو بہت زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ فینس مونی اور سورج کی شادی ٹوٹنے کی وجہ دیشا کو بتا رہے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا، "آپ سورج اور مونی کے درمیان دراڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیا آپ اب مطمئن ہیں؟" ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ ’طلاق کے بعد مونی کا نیا شوہر دیشا ہے‘۔ غور طلب ہے کہ مونی اور دیشا بہت گہرے دوست ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے متعدد تصاویر سوشل میڈیا پر ان کے مضبوط رشتے کا ٹھوس ثبوت ہیں۔ دیشا نے مونی کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ خاص طور پر جب مونی اور سورج کی علیحدگی کی خبریں پہلی بار سامنے آئیں، لوگ پہلے ہی دیشا پٹانی کو الگ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ نتیجتاً مونی کو اپنی پوسٹ پر کمنٹس سیکشن کو غیر فعال کرنا پڑا۔
مونی اور سورج کی علیحدگی کی پوسٹ
اپنی پوسٹ میں مونی اور سورج نے لکھا ہمیں یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی ہے کہ میڈیا کے کچھ حصوں نے ہماری نجی زندگیوں کی طرف غیر ضروری اور دخل اندازی کی طرف توجہ دی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم اس معاملے کو نجی طور پر اور باہمی رضامندی سے حل کرنے کے لیے ضروری وقت نکال رہے ہیں۔ اپنی باتوں پر گہرے غور و فکر کے بعد ہم نے ذاتی ترجیحات کو سمجھنے اور باہمی احترام کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
مزید پڑھیں: کینز 2026: عالیہ بھٹ کا نیا لک راحہ کی ماں وکٹورین ریگل اسٹائل آف شولڈر گاؤن میں نظر آئیں
مونی رائے اور سورج نمبیار کی شادی
مونی اور سورج کی 27 جنوری 2022 کو گوا میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوئی تھی۔ ان کی شادی کینڈولم کے ہلٹن گوا ریزورٹ میں ہوئی، جہاں وہ ملیالی اور بنگالی دونوں روایات کے مطابق شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔