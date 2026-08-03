جموں کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں 1,100 سے زیادہ فلموں کا اندراج
پہلا IFFJK سات تا دس ستمبر 2026 تک منعقد ہونا ہے اور اس کی رہنمائی تھیم 'رنگ-اے سنیما' ہے۔
By PTI
Published : August 3, 2026 at 8:46 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کو زبردست ردعمل ملا ہے کیونکہ یہاں اگلے ماہ منعقد ہونے والے ایونٹ کے لیے 1,100 سے زیادہ فلموں کی انٹری ہوئی ہے۔ حکام نے پیر کو اس بات کی جانکاری دی۔
ایک سرکاری ترجمان نے کہا، "فیسٹیول کو 1,100 سے زیادہ فلموں کے اندراجات کے ساتھ زبردست رسپانس ملا ہے جس میں تقریباً 50 ممالک سے بین الاقوامی مقابلہ، شارٹ فلم، بھارت پینورما جے کے سلیکٹ، وغیرہ کے زمرے میں موصول ہوئے ہیں۔"
The submissions are closed for IFFJK 2026.— IFFJK (@iffjk26) August 2, 2026
A heartfelt thank you to every filmmaker who trusted IFFJK 2026 with their work, creativity, and cinematic vision.
From every corner, every culture, and every perspective, we received films that represent the incredible diversity and… pic.twitter.com/EkVttYaKYn
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹول سات تا دس ستمبر 2026 تک منعقد ہونا ہے اور اس کی رہنمائی تھیم 'رنگ-اے سنیما' ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ فیسٹیول کا مقصد فلم سازوں، صنعت کے پیشہ ور افراد اور سامعین کو ہندوستان کے سب سے مخصوص ثقافتی مناظر میں سے ایک میں اکٹھا کرنا ہے۔
ڈائریکٹر انفارمیشن شریا سنگھل نے پیر کو یہاں میڈیا کمپلیکس میں فلم فیسٹیول کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ کے دوران، ڈائریکٹر نے میلے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا ایک جامع جائزہ لیا، جس میں پنڈال کا انتظام، مندوبین کی سہولت، مہمان نوازی، میڈیا مینجمنٹ، ٹرانسپورٹیشن، ثقافتی پروگرام، تکنیکی معاونت، لاجسٹکس اور دیگر متعلقہ انتظامات شامل ہیں۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا افتتاحی ایڈیشن جموں و کشمیر کے ثقافتی اور سنیما کے منظر نامے میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے، سنگھل نے کہا کہ یہ تقریب مرکزی زیر انتظام علاقہ کے بھرپور ورثے، قدرتی شان و شوکت، فنکارانہ عمدگی اور بے پناہ صلاحیتوں کو ایک ترجیحی منزل کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
انہوں نے کہا، "ایونٹ کو ہموار، پیشہ ورانہ اور مناسب انداز میں منعقد کرنے کے لیے محتاط منصوبہ بندی، فوری طور پر عملدرآمد اور تیاریوں کی مسلسل نگرانی ضروری ہے۔"
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