منی لانڈرنگ کیس: جیکولین فرنینڈیز نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی، مقدمہ ٹرائل کورٹ میں جاری رہے گا
دہلی کی عدالت نے گزشتہ ماہ جیکولین فرنینڈیز، سکیش چندر شیکھر اور دیگر متعدد ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔
Published : June 25, 2026 at 2:12 PM IST
نئی دہلی: بالی ووڈ اداکارہ جیکولین فرنینڈیز نے 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کی عدالت کی جانب سے ان پر فردِ جرم عائد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف دائر اپنی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں قانون کے مطابق مناسب فورم سے رجوع کرنے کی آزادی بھی دے دی۔
جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس جوئملیہ باغچی پر مشتمل بینچ نے سماعت کے دوران اداکارہ کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو قانون کے مطابق دیگر قانونی راستے اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ مقدمہ مبینہ ٹھگ سکیش چندر شیکھر سے جڑا ہوا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے جیل کے اندر بیٹھ کر جعلی شناخت، سرکاری عہدیداروں کی نقالی، دھوکہ دہی، بھتہ خوری اور دیگر جرائم کے ذریعے 200 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی رقم حاصل کی۔
دہلی کی خصوصی عدالت نے گزشتہ ماہ جیکولین فرنینڈیز، سکیش چندر شیکھر اور دیگر متعدد ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں باقاعدہ الزامات بھی طے کر دیے، جس کے بعد مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے کی راہ ہموار ہوگئی۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے مطابق جیکولین فرنینڈیز سکیش چندر شیکھر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھیں اور انہوں نے اس سے کروڑوں روپے مالیت کے تحائف، مہنگی گاڑیاں، زیورات، قیمتی گھڑیاں، ڈیزائنر ملبوسات اور دیگر قیمتی اشیاء حاصل کیں۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ یہ تمام تحائف جرم سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدے گئے تھے۔
تحقیقات کے مطابق سکیش چندر شیکھر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے لوگوں کو وزیراعظم آفس، وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے اعلیٰ افسران بن کر فون کیے، جعلی شناخت اختیار کی اور مختلف خاندانوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کیں، جنہیں بعد میں مختلف ذرائع سے سفید کرنے کی کوشش کی گئی۔
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اگرچہ جیکولین فرنینڈیز مسلسل یہ مؤقف اختیار کرتی رہی ہیں کہ وہ خود دھوکہ دہی کا شکار ہوئیں اور انہیں سکیش کے جرائم سے متعلق معلومات نہیں تھیں، تاہم ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ شواہد ان کے مسلسل رابطوں اور مہنگے تحائف کی وصولی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے درخواست واپس لینے کے بعد مقدمہ ٹرائل کورٹ میں معمول کے مطابق آگے بڑھے گا، جہاں تمام شواہد، گواہوں اور قانونی نکات کی روشنی میں کارروائی جاری رہے گی۔