دھرمیندر کے اتنقال پر مودی، صدرمرمو اور راہل گاندھی نےغم کا کیا اظہار، 'ہندوستانی سنیما میں ایک دور ختم ہو گیا'

دھرمیندر کچھ عرصے سے علیل تھے۔انہیں 10 نومبر کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔

دھرمیندر کے اتنقال پر مودی، صدرمرمو اور راہل گاندھی نےغم کا کیا اظہار
دھرمیندر کے اتنقال پر مودی، صدرمرمو اور راہل گاندھی نےغم کا کیا اظہار (Image : IANS)
ممبئی: بالی ووڈ اداکار دھرمیندر آج 24 نومبر کو انتقال کر گئے۔ اس خبر نے بالی ووڈ میں سوگ کی لہر دوڑا دی۔ مشہور شخصیات سے لے کر سیاست دانوں تک سبھی دھرمیندر کے انتقال پر سوگ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر دروپدی مرمو اور دیگر سیاست دانوں نے اداکار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے۔

صدر دروپدی مرمو

صدر دروپدی مرمو نے بھی اداکار دھرمیندر کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، صدر نے لکھا، "معروف اداکار اور سابق ایم پی شری دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ مقبول ترین اداکاروں میں سے ایک، انہوں نے اپنے دہائیوں کے شاندار کیریئر میں کئی یادگار پرفارمنس پیش کیں۔"

انہوں نے مزید لکھا، "ہندوستانی سنیما کی ایک بلند پایہ شخصیت کے طور پر، وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو فنکاروں کی نئی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ میری گہری تعزیت۔"

وزیر اعظم نریندر مودی

وزیر اعظم نریندر مودی نے دھرمیندر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، "دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما میں ایک دور کے خاتمے کا نشان ہے۔ وہ ایک مشہور فلمی شخصیت، ایک زبردست اداکار تھے جنہوں نے اپنے ہر کردار میں دلکشی اور گہرائی لائی۔"

دھرمیندر کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے مزید لکھا، "ان کے ادا کردہ متنوع کردار نے بے شمار لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ دھرمیندر جی اپنی سادگی، عاجزی اور محبت کے لیے یکساں طور پر جانے جاتے تھے۔ غم کی اس گھڑی میں، میری تعزیت ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ان گنت مداحوں کے ساتھ ہے۔ اوم شانتی۔"

امیت شاہ

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اداکار دھرمیندر کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، مرکزی وزیر داخلہ نے لکھا، "چھ دہائیوں تک اپنی شاندار اداکاری سے ملک کے ہر شہری کے دلوں کو چھونے والے دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے آتے ہوئے، انھوں نے فلم انڈسٹری میں ایک انمٹ نقوش چھوڑے۔ دھرمیندر جی ان کرداروں میں سے ایک منتخب کردار تھے جنہوں نے زندگی کو چھو لیا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے لاکھوں ناظرین کے دل جیت لیے۔

راج ناتھ سنگھ

دھرمیندر کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، "معروف ہندی فلموں کے اداکار اور سابق ایم پی شری دھرمیندر جی کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا، انہوں نے اپنی دلکشی اور خلوص کے ساتھ بہت سے یادگار کرداروں میں جان ڈالی۔ ہندوستانی سنیما میں ان کی شاندار شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔" ان کے اہل خانہ کے غمزدہ مداحوں اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔

راہول گاندھی

کانگریس رہنما راہول گاندھی نے دھرمیندر کی موت پر اپنے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، "عظیم اداکار دھرمیندر جی کے انتقال کی خبر سے گہرا دکھ اور ہندوستانی فن کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تقریباً سات دہائیوں سے سنیما میں ان کی بے مثال شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غم کی اس گھڑی میں ان کے سوگوار خاندان، دوستوں اور مداحوں کے ساتھ۔"

دھرمیندر کچھ عرصے سے بیمار تھے

بھارتی سنیما کے ’ہی مین‘ دھرمیندر کچھ عرصے سے علیل تھے۔ انہیں 10 نومبر کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، اور گووندا سمیت کئی نامور فلمی شخصیات نے اس مشکل وقت میں دیول خاندان کو اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے اسپتال کا دورہ کیا۔ دو دن بعد دھرمیندر کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ انہیں 12 نومبر کو صبح 7:30 بجے ڈسچارج کیا گیا۔

دھرمیندر کے خاندان میں ان کی پہلی بیوی، پرکاش کور، ان کی دوسری بیوی، اداکارہ ہیما مالنی، اور چھ بچے شامل ہیں: ان کی پہلی شادی سے بیٹے سنی اور بوبی دیول، بیٹیاں وجیتا اور اجیتا، اور بیٹیاں ایشا اور اہانہ ان کی دوسری شادی سے ہیں۔

