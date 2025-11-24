دھرمیندر کے اتنقال پر مودی، صدرمرمو اور راہل گاندھی نےغم کا کیا اظہار، 'ہندوستانی سنیما میں ایک دور ختم ہو گیا'
دھرمیندر کچھ عرصے سے علیل تھے۔انہیں 10 نومبر کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
Published : November 24, 2025 at 6:30 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکار دھرمیندر آج 24 نومبر کو انتقال کر گئے۔ اس خبر نے بالی ووڈ میں سوگ کی لہر دوڑا دی۔ مشہور شخصیات سے لے کر سیاست دانوں تک سبھی دھرمیندر کے انتقال پر سوگ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر دروپدی مرمو اور دیگر سیاست دانوں نے اداکار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے۔
The demise of veteran actor and former Member of Parliament Shri Dharmendra Ji is a great loss to Indian cinema. One of the most popular actors, he delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
صدر دروپدی مرمو
صدر دروپدی مرمو نے بھی اداکار دھرمیندر کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، صدر نے لکھا، "معروف اداکار اور سابق ایم پی شری دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ مقبول ترین اداکاروں میں سے ایک، انہوں نے اپنے دہائیوں کے شاندار کیریئر میں کئی یادگار پرفارمنس پیش کیں۔"
انہوں نے مزید لکھا، "ہندوستانی سنیما کی ایک بلند پایہ شخصیت کے طور پر، وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو فنکاروں کی نئی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ میری گہری تعزیت۔"
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
وزیر اعظم نریندر مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے دھرمیندر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، "دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما میں ایک دور کے خاتمے کا نشان ہے۔ وہ ایک مشہور فلمی شخصیت، ایک زبردست اداکار تھے جنہوں نے اپنے ہر کردار میں دلکشی اور گہرائی لائی۔"
دھرمیندر کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے مزید لکھا، "ان کے ادا کردہ متنوع کردار نے بے شمار لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ دھرمیندر جی اپنی سادگی، عاجزی اور محبت کے لیے یکساں طور پر جانے جاتے تھے۔ غم کی اس گھڑی میں، میری تعزیت ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ان گنت مداحوں کے ساتھ ہے۔ اوم شانتی۔"
अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई।— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2025
धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह…
امیت شاہ
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اداکار دھرمیندر کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، مرکزی وزیر داخلہ نے لکھا، "چھ دہائیوں تک اپنی شاندار اداکاری سے ملک کے ہر شہری کے دلوں کو چھونے والے دھرمیندر جی کا انتقال ہندوستانی سنیما کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے آتے ہوئے، انھوں نے فلم انڈسٹری میں ایک انمٹ نقوش چھوڑے۔ دھرمیندر جی ان کرداروں میں سے ایک منتخب کردار تھے جنہوں نے زندگی کو چھو لیا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے لاکھوں ناظرین کے دل جیت لیے۔
Deeply anguished by the demise of legendary Hindi film actor and former MP Shri Dharmendra ji. He brought life to many memorable characters with his unmatched charm and sincerity. His remarkable contribution to Indian cinema will always be remembered. My heartfelt condolences to…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 24, 2025
راج ناتھ سنگھ
دھرمیندر کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، "معروف ہندی فلموں کے اداکار اور سابق ایم پی شری دھرمیندر جی کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا، انہوں نے اپنی دلکشی اور خلوص کے ساتھ بہت سے یادگار کرداروں میں جان ڈالی۔ ہندوستانی سنیما میں ان کی شاندار شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔" ان کے اہل خانہ کے غمزدہ مداحوں اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔
महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2025
धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में… pic.twitter.com/a4Wl1JOM3G
راہول گاندھی
کانگریس رہنما راہول گاندھی نے دھرمیندر کی موت پر اپنے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، "عظیم اداکار دھرمیندر جی کے انتقال کی خبر سے گہرا دکھ اور ہندوستانی فن کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تقریباً سات دہائیوں سے سنیما میں ان کی بے مثال شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غم کی اس گھڑی میں ان کے سوگوار خاندان، دوستوں اور مداحوں کے ساتھ۔"
دھرمیندر کچھ عرصے سے بیمار تھے
بھارتی سنیما کے ’ہی مین‘ دھرمیندر کچھ عرصے سے علیل تھے۔ انہیں 10 نومبر کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، اور گووندا سمیت کئی نامور فلمی شخصیات نے اس مشکل وقت میں دیول خاندان کو اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے اسپتال کا دورہ کیا۔ دو دن بعد دھرمیندر کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ انہیں 12 نومبر کو صبح 7:30 بجے ڈسچارج کیا گیا۔
دھرمیندر کے خاندان میں ان کی پہلی بیوی، پرکاش کور، ان کی دوسری بیوی، اداکارہ ہیما مالنی، اور چھ بچے شامل ہیں: ان کی پہلی شادی سے بیٹے سنی اور بوبی دیول، بیٹیاں وجیتا اور اجیتا، اور بیٹیاں ایشا اور اہانہ ان کی دوسری شادی سے ہیں۔