تاریخی فتح: جینیفر باریٹو مس یونیورس بننے والی پہلی ماں بن گئیں، جانیے کون ہیں یہ حسینہ
عالمی مقابلہ حسن میں نئی تاریخ رقم سات سالہ بیٹی کی ماں جینیفر باریٹو مس یونیورس 2026 منتخب ہو گئی ہیں۔
Published : November 25, 2026 at 12:48 PM IST
حیدرآباد: پورٹو ریکو کی جینیفر باریٹو نے 75ویں 'مس یونیورس' مقابلے (2026) میں 'مس یونیورس' کا اعزاز جیت لیا ہے۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی موجودہ 'مس یونیورس 2025'، فاطمہ بوش نے اپنی جانشین، پورٹو ریکو کی جینیفر باریٹو کے سر پر تاج سجایا۔ یہ چھٹا موقع ہے جب پورٹو ریکو کی کسی امیدوار نے 'مس یونیورس' کا خطاب اپنے نام کیا ہے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اس مقابلے کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے، کیونکہ جینیفر باریٹو تاج جیتنے والی پہلی 'ماں' ہیں۔ سن 2023 میں، 'مس یونیورس آرگنائزیشن' نے اپنے اہلیت کے قوانین میں ترمیم کی تھی، جس کے تحت ماؤں اور شادی شدہ خواتین کو بھی اس مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ آئیے، ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں...
آخری مرحلے میں سوال کیا تھا؟
آخری مرحلے میں، ہر فائنلسٹ سے یہ سوال پوچھا گیا: "اس وقت دنیا کو اپنے رہنماؤں سے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟
مس یونیورس باریٹو کا فاتحانہ جواب:
میرا ماننا ہے کہ دنیا کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو پیشہ ورانہ ہمدردی کے حامل ہوں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم اکثر دوسروں کو پرکھتے ہیں اور ان پر سوال اٹھاتے ہیں، تاہم ایک رہنما کو اپنے اقدار پر قائم رہنا چاہیے، ایک مثال قائم کرنی چاہیے اور معیار کو مزید بلند کرنا چاہیے۔
جینیفر باریٹو کون ہیں؟
27 سالہ ماہر نفسیات اور سماجی کارکن، جینیفر نفسیات میں بیچلر کی ڈگری کے ساتھ ساتھ نفسیات اور کلینیکل سوشل ورک میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتی ہیں۔ انہوں نے صدمے (ٹروما) کے اثرات کو کم کرنے، مسائل کی روک تھام اور بچوں کے تحفظ کے شعبوں میں خصوصی تربیت بھی حاصل کی ہے۔ وہ امریکی محکمہ دفاع (یو ایس آرمی ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفنس) کے لیے ’پریوینشن اسپیشلسٹ‘ (روک تھام کی ماہر) کے طور پر کام کرتی ہیں اور ’پیڈیاٹرک ڈائبیٹیز ایسوسی ایشن آف پورٹو ریکو‘ جیسی تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر منسلک ہیں۔ وہ 7 سالہ بیٹی، پینیلوپی (جو 2019 میں پیدا ہوئی تھی) کی والدہ ہیں۔ ان کے شوہر، یان کارلوس باریٹو کالڈیرون، امریکی فوج میں افسر ہیں۔ جینیفر ابریو مورا 17 دسمبر 1998 کو مایاگوئیز، پورٹو ریکو میں پیدا ہوئیں۔ ان کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے۔ انہوں نے ’مس یونیورس پورٹو ریکو 2026‘ کا اعزاز جیتا ہے۔
مس یونیورس 2026: درجہ بندی
فاتح: جینیفر باریٹو، پورٹو ریکو
پہلی رنر اپ: میلیسا نونیز، ڈومینیکن ریپبلک
دوسری رنر اپ: کلارا ویگاس، وینزویلا
تیسری رنر اپ: بیا میلان ونڈورسکی، فلپائن
چوتھی رنر اپ: جارجیا واڈنگٹن، نیوزی لینڈ
مس یونیورس 2026: سرفہرست 5 (ٹاپ 5)
فلپائن: بیا میلان ونڈورسکی، 24
نیوزی لینڈ: جارجیا واڈنگٹن، 25
وینزویلا: کلارا ویگاس، 24
ڈومینیکن ریپبلک: میلیسا نونیز، 29
پورٹو ریکو: جینیفر باریٹو، 27
کازیا لِز میجو نے بھارت کی نمائندگی کی
بھارت کی کازیا لِز میجو کا ’مس یونیورس 2026‘ کا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ 19 سالہ کازیا نے ٹاپ 30 امیدواروں میں تو جگہ بنا لی، لیکن وہ گرینڈ فائنل کے لیے ٹاپ 12 میں شامل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔
بھارت کی جانب سے ’مس یونیورس‘ کا اعزاز حاصل کرنے والی شخصیات
سشمیتا سین (1994): ’مس یونیورس‘ کا ٹائٹل جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون۔
لارا دتہ (2000): یہ عالمی تاج اپنے نام کرنے والی دوسری بھارتی خاتون۔
ہرناز سندھو (2021): 21 سال کے وقفے کے بعد، تیسری بار ’مس یونیورس‘ کا ٹائٹل بھارت لے کر آئیں۔