مس یونیورس 2026: کزیا لز میجو ٹاپ 5 سے باہر، بھارت کا تاج جیتنے کا خواب ٹوٹ گیا
مقابلے کے فیصلہ کن مرحلے میں پہنچنے والی ٹاپ پانچ امیدواروں کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔
Published : November 25, 2026 at 11:32 AM IST
حیدرآباد: مس یونیورس 2026 میں بھارت کا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے، کیونکہ 19 سالہ کزیا لز میجو 'ٹاپ 12' میں جگہ بنانے میں ناکام رہیں۔ بھارتی نمائندہ 'ایوننگ گاؤن' راؤنڈ سے قبل ہی مقابلے سے باہر ہو گئیں، جس کے ساتھ ہی ان کا یہ تاج اپنے نام کرنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔
اس باوقار حسن کے مقابلے (بیوٹی پیجنٹ) کا 75 واں ایڈیشن اس وقت پورٹو ریکو کے شہر سان ہوان میں واقع 'جوز میگوئل ایگریلوٹ کولیزیم' میں جاری ہے۔ بھارت کے مقابلے سے باہر ہونے کے بعد، اب تمام تر توجہ ان پانچ امیدواروں پر مرکوز ہو گئی ہے جو ابھی بھی اس اعزاز کی دوڑ میں شامل ہیں۔ فلپائن، نیوزی لینڈ، وینزویلا، ڈومینیکن ریپبلک اور میزبان ملک پورٹو ریکو نے 'ٹاپ 5' میں جگہ بنا لی ہے، جس سے ایک دلچسپ حتمی مقابلے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
یہ شاندار فائنل 'مس یونیورس آرگنائزیشن' کے لیے ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس بین الاقوامی مقابلے کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ اس سال کے مقابلے میں کل 116 امیدواروں نے حصہ لیا، جو عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے کی خواہش مند تھیں۔ موجودہ 'مس یونیورس'، میکسیکو کی فاطمہ بوش، اب اپنی جانشین کو تاج پہنائیں گی۔
بھارت کی کازیہ لِز میجو کون ہیں؟
اگرچہ ان کا سفر 'ٹاپ 12' (Top 12) تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، لیکن کازیہ لِز میجو کی شرکت کیرالہ کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی۔ قانون کی 19 سالہ طالبہ، اس ریاست سے 'مس یونیورس انڈیا'کا اعزاز جیتنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ بنیادی طور پر ماویلیکارا سے تعلق رکھنے والی میجو کی پرورش ابوظہبی میں ہوئی، جہاں انہوں نے ایمریٹس نیشنل اسکول، سینٹ جوزفس اسکول اور ابوظہبی انڈین اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ فی الحال بنگلورو میں قانون کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ماڈلنگ بھی کرتی ہیں۔
ماڈلنگ اور ماہرین تعلیم سے ہٹ کر، میجو کی کئی دلچسپیاں ہیں۔ وہ ایک تربیت یافتہ کلاسیکل رقاصہ ہے جس کا 12 سال کا تجربہ ہے اور وہ وائلن اور ڈرم بھی گاتی اور بجاتی ہے۔ انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی ملیالم سنیما کی شروعات شیلاک کے ساتھ کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس کا سفر اس سال کے شروع میں اس کی مس یونیورس کیرالہ جیتنے سے شروع ہوا، جس سے وہ ریاستی مقابلے میں سب سے کم عمر ٹائٹل ہولڈر بن گئیں۔ بعد میں اس نے 52 مقابلہ کرنے والوں سے مقابلہ کیا اور 23 اگست کو جے پور میں مس یونیورس انڈیا 2026 کا تاج پہنا۔
مس یونیورس 2026: 75 واں خصوصی ایڈیشن
اس سال کا مقابلہ خاص اہمیت کا حامل ہے، جس کی ایک نمایاں ترین خصوصیت اس سنگِ میل ایڈیشن کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ تاج ہے۔ پیرس کے جیولری ہاؤس 'میسن ڈی اور' کے اشتراک سے جارج وٹلز کا تخلیق کردہ یہ تاج سفید سونے (وائٹ گولڈ) میں جڑے 3,150 ہیروں سے مزین ہے۔ اس مقابلے میں کئی مراحل شامل ہیں، جن میں قومی لباس (نیشنل کاسٹیوم)، ابتدائی اور حتمی راؤنڈز شامل ہیں؛ ان مراحل میں امیدواروں کو اسٹیج پر ان کی موجودگی اور مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔
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بھارت کی اب تک تین خواتین 'مس یونیورس' کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ سشمیتا سین نے 1994 میں یہ تاج اپنے نام کیا، جس کے بعد 2000 میں لارا دتہ اور 2021 میں ہرناز سندھو نے یہ اعزاز جیتا۔ اس سال میجو کے سفر کے اختتام کے ساتھ ہی، بھارتی مداحوں کو اب اس تاج کی ملک میں واپسی دیکھنے کے لیے کسی اور موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔