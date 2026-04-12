معروف گلوکارہ آشا بھونسلے کا ممبئی میں انتقال
بالی ووڈ کی مشہور گلوکارہ آشا بھونسلے کا ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے۔
Published : April 12, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 1:04 PM IST
ممبئی: مشہور پلے بیک گلوکارہ آشا بھوسلے نے 92 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ دیا ہے۔ وہ ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ اس سے قبل ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد سنیچر کی شام کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
اس سے قبل ان کی پوتی زنائی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ "آشا تائی کو انتہائی تھکاوٹ اور سینے میں انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔"
اسپتال کے ڈاکٹر پریت صمدانی کے مطابق "آشا بھوسلے کو انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں زیر علاج تھیں۔" جہاں ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم اس کی مسلسل دیکھ بھال کر رہی تھی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکیں۔
تجربہ کار گلوکارہ کے انتقال کی خبر سے بالی ووڈ میں ماتم کا ماحول چھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ان کے مداح اور فنکار صدمے میں ہیں۔ آشا بھوسلے نے اپنی سریلی آواز سے دنیا بھر میں موسیقی کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے اور کئی دہائیوں تک شائقین کے دلوں پر راج کیا۔
یہ خبر اپڈیٹ کی جا رہی ہے۔۔۔