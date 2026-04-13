آشا بھوسلے کی آخری رسومات: ترنگے کی سلامی کے ساتھ دیا گیا گارڈ آف آنر، آخری دیدار کے لیے لوگوں کا ہجوم

آشا بھوسلے کی آخری رسومات: ترنگے کی سلامی کے ساتھ دیا گیا گارڈ آف آنر، آخری دیدار کے لیے لوگوں کا ہجوم
مشہور گلوکارہ آشا بھوسلے نے 92 سال کی عمر میں دوران علاج گزشتہ روز اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ دیا۔
Published : April 13, 2026 at 2:44 PM IST
ممبئی: لیجنڈ گلوکارہ آشا بھوسلے اتوار 12 اپریل کو انتقال کر گئیں۔ آشا بھوسلے کے جسد خاکی کو لوئر پریل میں واقع ان کی رہائش گاہ 'کاسا گرانڈے' میں آخری درشن کے لیے رکھا گیا، تاکہ رشتے دار، مداح، خیر خواہ اور انڈسٹری کے لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں اور خراج عقیدت پیش کر سکیں۔
آشا بھوسلے کی آخری رسومات آج سہ پہر 4:00 بجے شیواجی پارک شمشان گھاٹ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ اس موقعے پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ متعدد سیاستدان اور فلمی شخصیات گلوکار کو آخری دیدار دینے پہنچ رہی ہیں۔ آشا بھوسلے کے انتقال سے دنیا بھر میں ان کے مداحوں اور خاص طور پر فلم انڈسٹری میں سوگ کا ماحول ہے۔ فلم، موسیقی اور سیاست کی دنیا کی نامور شخصیات انہیں خراج عقیدت پیش کرنے ان کے گھر پہنچیں۔
آشا بھوسلے کو گارڈ آف آنر اور ترنگا کی سلامی
آشا بھوسلے کا جسد آج ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔ اس موقعے پر پورا ملک اپنی قابل احترام گلوکارہ کو آخری بار الوداع کہنے کے لیے جمع ہوا۔ ان کی رہائش گاہ کی فوٹیج میں متعدد افراد کو ان کی تعزیت کے لیے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں خاندان کے افراد، فلمی شخصیات اور مداح شامل تھے۔ فضا سوگوار تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور لوگوں کے لبوں دعائیں تھیں۔
آخری دیدار کے لیے رکھے گئے آشا بھوسلے کے جسد خاکی کو ترنگے میں لپیٹا گیا ہے۔ دریں اثنا سرکاری اہلکاروں نے سرکاری اعزاز کی رسومات ادا کیں۔ اس دوران آشا بھوسلے کو ترنگے کی سلامی اور گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔
اے آر رحمان نے پیش کیا خراج عقیدت
لیجنڈ موسیقار رحمان بھی ممبئی میں آشا بھوسلے کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے حاضری دی اور ان کا آخری دیدار کیا۔ ان کے علاوہ تعزیت کے لیے پہنچنے والوں میں شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے، ان کی اہلیہ رشمی ٹھاکرے اور بیٹے آدتیہ ٹھاکرے نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
#WATCH | Maharashtra: Music icon AR Rahman arrives at the residence of legendary singer Asha Bhosle in Mumbai to pay his last respects.— ANI (@ANI) April 13, 2026
واضح رہے کہ آخری دیدار اور رسومات کے پیش نظر گاڑیوں کو آشا بھوسلے کی رہائش گاہ کے قریب رکنے سے منع کیا گیا ہے۔ آشا بھوسلے کی میت لوئر پریل میں واقع ان کی رہائش گاہ سے سہ پہر 3:00 بجے شیواجی پارک لے جائی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی آخری رسومات شام 4 بجے ادا کی جائیں گی۔
مزید پڑھیں:معروف پلے بیک گلوکارہ آشا بھونسلے کا 92 سال کی عمر میں انتقال