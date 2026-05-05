میٹ گالا 2026: کرن جوہر نے محفل میں ہر شخص کی توجہ اپنی جانب مبزول کرالی
معروف فلمساز کرن جوہر نے اس سال کے میٹ گالا میں اپنا شاندار ڈیبیو کیا۔ انہوں نے فیشن ڈیزائنر منیش ملہوترا کا لباس پہنا تھا۔
Published : May 5, 2026 at 11:51 AM IST
حیدرآباد: معروف بالی ووڈ فلمساز کرن جوہر نے اس سال کے میٹ گالا میں ڈیبیو کیا۔ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے کاسٹیوم انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ اس باوقار تقریب میں شرکت کرکے انہوں نے عالمی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ کرن جوہر نے میٹ گالا میں اپنی موجودگی کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کیں۔ انہوں نے ایک جذباتی نوٹ لکھا، جس میں کہا کہ میری زندگی کا ایک دائرہ مکمل ہو گیا ہے۔
5 مئی کو کرن جوہر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میٹ گالا 2026 کی شاندار تصاویر شیئر کیں۔ کرن نے اس خواب کے بارے میں یاد دلایا جو انہوں نے ایک بار میٹ گالا میں شرکت کا دیکھا تھا۔ سنیما سے اس کی محبت سے لے کر اپنے دیرینہ خواب کو جینے تک، ایسا لگتا ہے کہ یہ تجربہ فلمساز کے لیے واقعی شاندار تھا۔
ان کا لباس معروف ہندوستانی مصور راجہ روی ورما کی وراثت اور فنکاری سے متاثر تھا۔ اپنے شاندار لباس اور اپنے زندگی بھر کے خواب کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کرن نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا: "ایک خواب جو سنیما اور ملبوسات سے محبت کرتا تھا، 'دی میٹ گالا' کے قدموں پر کھڑے ہونے تک- زندگی واقعی مکمل دائرے میں آ گئی ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ محض فیشن کے بارے میں نہیں تھا؛ یہ کہانی سنانے کے بارے میں تھا۔ یہ وقت کو آگے لے جانے کے بارے میں تھا، راویت کو آگے بڑھانے کے بارے میں تھا، نہ کہ راجی ورگا اور وقت کو آگے بڑھانا۔ یہ ہندوستان کو ہماری ثقافت، ہمارے فن، اور کہانی سنانے کے ہمارے منفرد انداز کو عالمی سطح پر پیش کرنے کے بارے میں تھا۔
منیش ملہوترا کے ساتھ اپنی دوستی کو چھوتے ہوئے، فلمساز نے یہ لکھ کر اختتام کیا: "منیش ملہوترا کے ساتھ تیس سال کی دوستی اور تعاون اور یہ حقیقت ہیکہ ہم اب بھی مل کر نئی چیزیں تخلیق کر رہے ہیں- بے حد فخر کی بات ہے۔ میں اس یادگار یاد کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔
اننیا برلا کی میٹ گالا ڈیبیو
کرن کے ساتھ، اننیا برلا آدتیہ برلا گروپ کی ڈائریکٹر نے بھی میٹ گالا میں اپنا آغاز کیا۔ انہوں نے پیر کی شام کو میٹ گالا میں ایک شاندار لباس میں اپنی پہلی پیشی دکھائی جس نے فیشن اور آرٹ کے شاندار امتزاج کا مظاہرہ کیا۔
اننیا نے رابرٹ ون کی تخلیق سے متاثر ڈیزائین آرٹسٹ سبودھ گپتا کے ڈیزائن کردہ مجسمہ سازی کے ماسک کے ساتھ جوڑا پہنا تھا۔ اس لباس میں ڈرامائی پیپلم کے ساتھ ایک ساختی سیاہ جیکٹ نمایاں تھی، جس کی تکمیل ایک بھاری بھرکم اسکرٹ سے کی گئی تھی۔
اس سال کی تھیم
یہ ایونٹ عام طور پر مئی کے پہلے پیر کو ہوتا ہے اور اسے سال کا سب سے ہائی پروفائل فیشن ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم انسٹی ٹیوٹ کی بہار 2026 نمائش 'کاسٹیوم آرٹ' سے اخذ کیا گیا ہے۔ میٹ کے سی ای او اور ڈائریکٹر میکس ہولین نے گزشتہ سال ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ اس نمائش کا مقصد زائرین کو فن کی تاریخ کے بارے میں رہنمائی کرنا ہے جہاں وہ ہر جگہ ایک دوسرے سے جڑے تعلقات کا مشاہدہ کر سکی