اداکار تیجا سجا کی منگنی، چرنجیوی اور روی تیجا سمیت ساؤتھ فلم انڈسٹری کے ستاروں کی شرکت، دیکھیں تصاویر
تیجا سجا نے فلمی پس منظر سے تعلق نہ رکھنے والی ایک خاتون کے ساتھ منگنی کر لی ہے۔ جانیں دلہن کون ہیں
Published : November 17, 2026 at 12:45 PM IST
حیدرآباد: ٹالی وڈ کے نوجوان اداکار تیجا سجا، جنہوں نے فلم ہنومان کے ذریعے زبردست مقبولیت حاصل کی، گزشتہ پیر کو حیدرآباد کے علاقے بنجارہ ہلز میں واقع تاج کرشنا ہوٹل میں منگنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ منگنی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ سب کی توجہ ان کی منگیتر، موریا پر مرکوز ہے، جن کا تعلق فلمی پس منظر سے نہیں ہے۔ جنوبی ہند کی فلم انڈسٹری کی کئی بڑی شخصیات، جن میں چرن جیوی اور نانی شامل ہیں، نے اس تقریب میں شرکت کی اور جوڑے کو دعائیں دیں۔ آئیے، تیجا سجا اور موریا کی منگنی کی تصاویر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اداکار کی ہونے والی شریکِ حیات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔
تیجا سجا کی منگنی کی تقریب
Teja Sajja Gets Engaged Congratulations @tejasajja123 Anna https://t.co/828CJ7V5vl— ADI (@SereiaStar124) November 16, 2026
کئی مہینوں سے گردش کرنے والی افواہیں بالآخر ختم ہو گئی ہیں۔ تیجا سجا کی منگنی کی تقریب میں خاندان کے افراد، دوستوں، قریبی رشتہ داروں اور ٹالی وڈ کے کئی ستاروں نے شرکت کی جن میں میگا اسٹار چرنجیوی بھی شامل تھے۔ اس خاص موقع پر، تلنگانہ کے گورنر، شیو پرتاپ شکلا نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی اور جوڑے کو دعائیں دیں۔ ان کی جوڑے کے ساتھ لی گئی تصاویر اور ویڈیوز ان کے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) ہینڈل پر شیئر کی گئی ہیں۔
یونین منسٹر جی کشن ریڈی اور گورنر شیو پرتاپ شکلا نے تقریب میں شرکت کی اور جوڑے کو نیک خواہشات پیش کیں۔ میگا اسٹار چرن جیوی، روی تیجا، رانا ڈگوبتی، شیواجی، نانی، سری کانت، ورالکشمی سرتھ کمار، پروڈیوسر الو اروند، کونا وینکٹ، ہدایت کار راگھویندر راؤ اور بی آر ایس رہنما ہریش راؤ نے منگنی کی تقریب میں شرکت کر کے جوڑے کو دعائیں دیں۔ اس تقریب کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ خبر سنتے ہی مداح جوڑے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کئی اداکار اور اداکاراؤں نے بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
تیجا سجا سے شادی کرنے والی وہ خوبصورت خاتون کون ہیں؟
مداح اس خاتون کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد متجسس ہیں جن سے تیجا سجا شادی کرنے جا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ صارفین نے یہ پتہ لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ کون ہیں۔ یہ خاندان کی جانب سے طے شدہ شادی ہے۔ جن خاتون سے وہ شادی کر رہے ہیں، ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے نہیں ہے، وہ امریکہ میں مقیم ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور وہیں پیدا ہوئیں اور پلی بڑھیں۔ ان کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے ہے جن کا بڑا کاروبار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام موریا ہے۔
تیجا سجا کی شادی کب اور کہاں ہو رہی ہے؟
اطلاعات کے مطابق تیجا سجا کی شادی دسمبر میں طے پائی ہے۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ شادی راجستھان کے شہر اودے پور میں منعقد ہوگی۔ اس تقریب میں صرف خاندان کے افراد اور چند قریبی دوست ہی شرکت کریں گے۔ شادی کے بعد حیدرآباد میں ایک بڑی استقبالیہ تقریب (ریسیپشن) منعقد کیے جانے کی توقع ہے۔
تیجا سجا کا پس منظر: چائلڈ ایکٹر سے اسٹار بننے تک کا سفر
تیجا سجا نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا جس کو کافی مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے ٹالی وڈ (تیلگو فلم انڈسٹری) میں فلم 'زومبی ریڈی' کے ذریعے بطور مرکزی اداکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں، فلم 'ہنو-مین' کے ذریعے وہ پورے بھارت میں ایک مقبول اسٹار کے طور پر ابھرے۔ جب 'ہنو-مین' پہلی بار ریلیز ہوئی تو سینما گھروں میں شائقین کی تعداد کم تھی، لیکن جیسے جیسے مثبت تبصرے (ریویوز) سامنے آنے لگے، یہ فلم ملک بھر میں باکس آفس پر زبردست کامیاب ثابت ہوئی۔
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اس کے بعد، انہوں نے فلم 'میرائی' کے ساتھ اپنی کامیابی کا سلسلہ جاری رکھا۔ تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مسلسل کامیاب فلمیں دینے کے علاوہ، انہوں نے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر بھی قدم رکھا ہے؛ وہ اس وقت ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر مقبول ریئلٹی شو 'دی ٹریٹرز' کی میزبانی کر رہے ہیں۔ فی الحال، وہ 'میرائی 2'، ہنومان' کا سیکوئل اور 'زومبی ریڈی 2' جیسے پروجیکٹس میں مصروف ہیں۔ دریں اثنا، ان کی منگنی ہو چکی ہے اور اطلاعات کے مطابق وہ دسمبر میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔