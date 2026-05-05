تمل ناڈو کے انتخابی نتائج 2026: یہاں جانیں تھلاپتی وجے کی جیت پر رجنی کانت، کمل ہاسن، چرنجیوی سمیت دیگر معروف اداکاروں نے کیا کہا

وجے کی پارٹی نے تمل ناڈو انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رجنی کانت، کمل ہاسن، اور چرنجیوی سمیت کئی اداکاروں نے مبارکباد دی ہے۔

Published : May 5, 2026 at 2:54 PM IST

حیدرآباد: تھلاپتی وجے کی پارٹی، 'تملیگا ویٹری کژگم' (TVK) نے 2026 کے تمل ناڈو انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ ٹی وی کے کی جیت کے ساتھ وجے نے تمل ناڈو میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ اانھوں نے ریاست میں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کی 50 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا ہے۔ اداکار سے سیاست دان بنے وجے کو فلمی دنیا مبارکباد پیش کر رہی ہیں۔ رجنی کانت، دھنوش، سوریہ، چرنجیوی، اور کمل ہاسن جیسے جنوبی ہندوستانی آئیکنز سمیت کئی ستاروں نے وجے کو مبارکباد دی ہے۔

رجنی کانت

4 مئی کی رات دیر گئے، رجنی کانت نے فاتح اتحاد کے رہنما تھلاپتی وجے اور ان کی پارٹی تملیگا ویٹری کژگم کے تمام اراکین کو تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا: "تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت کے لیے جیتنے والے ٹی وی کے کے صدر وجے اور ان کی پارٹی کے اراکین کو میری دلی مبارکباد۔"

کمل ہاسن

وجے اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے، کمل ہاسن نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا: " تملیگا ویٹری کژگم کے صدر وجے اور ٹی وی کے اراکین کو میری دلی مبارکباد، جنہوں نے عوام کا اعتماد حاصل کیا اور اپنے پہلے ہی انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی۔ عوامی ترقی کے لیے میری نیک خواہشات۔

دھنش

وجے کو مبارکباد دیتے ہوئے، دھنش نے بھی اپنا ایکس ہینڈل کا استعمال کیا اور لکھا: "وجے سر اور 'تملیگا ویٹری کژگم' کو میری دلی مبارکباد۔" جس نے انتخابی میدان میں قدم رکھا اور، اپنے پہلے ہی انتخاب میں، تمل ناڈو کے لوگوں سے بے پناہ حمایت اور پیار حاصل کیا — اور اب حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔

سوریہ شیوکمار

وجے پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، اداکار سوریہ شیوکمار نے سوشل میڈیا پر لکھا: "لوگوں کی محبت اور حمایت حاصل کرنا واقعی ایک نعمت ہے۔ تمل ناڈو میرے دوست وجے پر بے پناہ اعتماد کرتا ہے۔ میں ان کے لیے اپنی دلی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ وہ تمل ناڈو کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔"

چرنجیوی

تیلگو سنیما کے 'میگا اسٹار' چرنجیوی نے بھی وجے کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے 'ایکس' ہینڈل پر، چرنجیوی نے لکھا: "پیارے وجے، آپ کے پہلے ہی انتخاب میں اس شاندار اور مکمل طور پر حقدار - جیت پر دلی مبارکباد۔ آپ اسی غیر متزلزل جذبے اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کی حوصلہ افزائی، رہنمائی اور خدمت کرتے رہیں۔ میری آپ کے لیے، ریاست میں تمل عوام کے لیے نیک تمنائیں۔"

رام چرن

وجے کو مبارکباد دیتے ہوئے، تیلگو سپر اسٹار رام چرن نے لکھا: "تمل ناڈو کے انتخابات میں شاندار جیت پر وجے گارو کو دلی مبارکباد۔ آپ کے وژن اور لوگوں کے ساتھ آپ کے گہرے تعلق نے واقعی ان کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ میں تمل ناڈو کو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں آپ کی بے پناہ کامیابی کی خواہش کرتا ہوں۔"

مہیش بابو

مہیش بابو بھی خیر خواہوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے 'ایکس' ہینڈل پر لکھا: "وجے، نئے معیارات قائم کرنے اور شاندار فتح حاصل کرنے پر دلی مبارکباد۔ آج کا دن آپ پر لوگوں کے گہرے اعتماد کا ثبوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جیت تمل ناڈو میں بامعنی ترقی کی راہ ہموار کرے گی۔"

دیگر مشہور شخصیات

رجنی کانت کے علاوہ، دھنش، سوریہ، اور چرنجیوی، دیگر مشہور شخصیات انیرودھ روی چندر، روی تیجا، پون کلیان، سمانتھا روتھ پربھو، دولقر سلمان، اور لیو فلم کے فلم ساز لوکیش کناراج — نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ دوسری طرف، رشمیکا منڈنا نے کہا کہ وہ وجے کو اس نئے سفر پر دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ وہیں رشمیکا کے شوہر، وجے دیوراکونڈا نے بھی تھلاپتی وجے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

