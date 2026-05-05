تمل ناڈو کے انتخابی نتائج 2026: یہاں جانیں تھلاپتی وجے کی جیت پر رجنی کانت، کمل ہاسن، چرنجیوی سمیت دیگر معروف اداکاروں نے کیا کہا
وجے کی پارٹی نے تمل ناڈو انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رجنی کانت، کمل ہاسن، اور چرنجیوی سمیت کئی اداکاروں نے مبارکباد دی ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 2:54 PM IST
حیدرآباد: تھلاپتی وجے کی پارٹی، 'تملیگا ویٹری کژگم' (TVK) نے 2026 کے تمل ناڈو انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ ٹی وی کے کی جیت کے ساتھ وجے نے تمل ناڈو میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ اانھوں نے ریاست میں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کی 50 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا ہے۔ اداکار سے سیاست دان بنے وجے کو فلمی دنیا مبارکباد پیش کر رہی ہیں۔ رجنی کانت، دھنوش، سوریہ، چرنجیوی، اور کمل ہاسن جیسے جنوبی ہندوستانی آئیکنز سمیت کئی ستاروں نے وجے کو مبارکباد دی ہے۔
رجنی کانت
4 مئی کی رات دیر گئے، رجنی کانت نے فاتح اتحاد کے رہنما تھلاپتی وجے اور ان کی پارٹی تملیگا ویٹری کژگم کے تمام اراکین کو تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا: "تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت کے لیے جیتنے والے ٹی وی کے کے صدر وجے اور ان کی پارٹی کے اراکین کو میری دلی مبارکباد۔"
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள். @TVKVijayHQ— Rajinikanth (@rajinikanth) May 4, 2026
کمل ہاسن
وجے اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے، کمل ہاسن نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا: " تملیگا ویٹری کژگم کے صدر وجے اور ٹی وی کے اراکین کو میری دلی مبارکباد، جنہوں نے عوام کا اعتماد حاصل کیا اور اپنے پہلے ہی انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی۔ عوامی ترقی کے لیے میری نیک خواہشات۔
தங்களுடைய முதல் தேர்தலிலேயே மக்களுடைய நம்பிக்கையைப் பெற்று பெருவெற்றி பெற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் திரு. விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களுக்கும், அவரது கட்சியினருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். மக்கள் பணி சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துகள்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 4, 2026
دھنش
وجے کو مبارکباد دیتے ہوئے، دھنش نے بھی اپنا ایکس ہینڈل کا استعمال کیا اور لکھا: "وجے سر اور 'تملیگا ویٹری کژگم' کو میری دلی مبارکباد۔" جس نے انتخابی میدان میں قدم رکھا اور، اپنے پہلے ہی انتخاب میں، تمل ناڈو کے لوگوں سے بے پناہ حمایت اور پیار حاصل کیا — اور اب حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔
களத்துக்கு வந்து போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்று ஆட்சியமைக்கவிருக்கும் திரு. விஜய் சார் அவர்களுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.— Dhanush (@dhanushkraja) May 4, 2026
سوریہ شیوکمار
وجے پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، اداکار سوریہ شیوکمار نے سوشل میڈیا پر لکھا: "لوگوں کی محبت اور حمایت حاصل کرنا واقعی ایک نعمت ہے۔ تمل ناڈو میرے دوست وجے پر بے پناہ اعتماد کرتا ہے۔ میں ان کے لیے اپنی دلی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ وہ تمل ناڈو کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔"
மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைப்பது வரம். நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவிருக்கும் அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்.— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 4, 2026
چرنجیوی
تیلگو سنیما کے 'میگا اسٹار' چرنجیوی نے بھی وجے کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے 'ایکس' ہینڈل پر، چرنجیوی نے لکھا: "پیارے وجے، آپ کے پہلے ہی انتخاب میں اس شاندار اور مکمل طور پر حقدار - جیت پر دلی مبارکباد۔ آپ اسی غیر متزلزل جذبے اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کی حوصلہ افزائی، رہنمائی اور خدمت کرتے رہیں۔ میری آپ کے لیے، ریاست میں تمل عوام کے لیے نیک تمنائیں۔"
Dear @actorvijay,— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 4, 2026
Hearty congratulations on this outstanding and well-deserved victory in your first election 💐💐💐
May you continue to inspire, lead, and serve with unwavering passion and purpose.
My best wishes to you for your public service to the state of Tamil Nadu and…
رام چرن
وجے کو مبارکباد دیتے ہوئے، تیلگو سپر اسٹار رام چرن نے لکھا: "تمل ناڈو کے انتخابات میں شاندار جیت پر وجے گارو کو دلی مبارکباد۔ آپ کے وژن اور لوگوں کے ساتھ آپ کے گہرے تعلق نے واقعی ان کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ میں تمل ناڈو کو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں آپ کی بے پناہ کامیابی کی خواہش کرتا ہوں۔"
Hearty congratulations to @actorvijay Garu on a remarkable victory in the TN elections. Your vision and connect with the people have truly resonated.— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 4, 2026
Wishing you great success in leading Tamil Nadu towards continued progress.@TVKVijayHQ
مہیش بابو
مہیش بابو بھی خیر خواہوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے 'ایکس' ہینڈل پر لکھا: "وجے، نئے معیارات قائم کرنے اور شاندار فتح حاصل کرنے پر دلی مبارکباد۔ آج کا دن آپ پر لوگوں کے گہرے اعتماد کا ثبوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جیت تمل ناڈو میں بامعنی ترقی کی راہ ہموار کرے گی۔"
Hearty congratulations @actorvijay on setting new benchmarks and achieving a stunning victory!!! 👏🏻👏🏻👏🏻— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) May 4, 2026
Today reflects the faith people have placed in you in large measure… I’m certain this victory will translate into meaningful progress for Tamil Nadu. 🤗🤗🤗❤️❤️❤️
دیگر مشہور شخصیات
رجنی کانت کے علاوہ، دھنش، سوریہ، اور چرنجیوی، دیگر مشہور شخصیات انیرودھ روی چندر، روی تیجا، پون کلیان، سمانتھا روتھ پربھو، دولقر سلمان، اور لیو فلم کے فلم ساز لوکیش کناراج — نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ دوسری طرف، رشمیکا منڈنا نے کہا کہ وہ وجے کو اس نئے سفر پر دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ وہیں رشمیکا کے شوہر، وجے دیوراکونڈا نے بھی تھلاپتی وجے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
Some things you just know will happen… and I truly believed this was one...— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) May 4, 2026
Big congratulations on this massive win @actorvijay garu 🤗🤗🤗
Wishing you great success as you step into this powerful new phase. Keep leading from the front @TVKVijayHQ!!
Huge congrats to @actorvijay Anna on this generational win ! This is truly historic ! Clinching it in cinematic style. @TVKVijayHQ— Dulquer Salmaan (@dulQuer) May 4, 2026
Badass entry and a solid win @actorvijay na 🔥🔥🔥 🤜🤛— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) May 5, 2026
Wishing you all the very best on your new journey na 🤗❤️❤️ pic.twitter.com/NVbCZuaXrV
