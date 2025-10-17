کیا بہار انتخابات سے قبل سیاست میں شامل ہوئے منوج باجپائی؟ وائرل ویڈیو پر اداکار غصے میں آگئے، بولے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔۔
بہارانتخابات سے قبل بالی ووڈ اداکار منوج باجپائی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 11:08 AM IST
ممبئی: جیسے جیسے بہار اسمبلی انتخابات قریب آرہے ہیں، انتخابی معرکہ تیز اور رنگین ہوتا جارہا ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام کو راغب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ دریں اثنا، بالی ووڈ اداکار اور پدم شری ایوارڈ یافتہ منوج باجپائی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس میں انہیں ایک سیاسی پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس وائرل ویڈیو نے سب کو چونکا دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے پیچھے کی حقیقت۔
بہار انتخابات سے قبل چار بار نیشنل ایوارڈ یافتہ اداکار منوج باجپائی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ باجپائی نے ویڈیو پر ردعمل دیا ہے۔ وائرل ویڈیو میں وہ بہار میں ایک سیاسی پارٹی کی حمایت میں مہم چلاتے نظر آ رہے ہیں۔
اس ویڈیو کو راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے سپریمو لالو پرساد یادو کے بیٹے تیجسوی یادو نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے۔ تاہم اس ویڈیو کو کچھ دیر بعد ٹوئٹر ہینڈل سے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔
وائرل ویڈیو پر منوج باجپائی کا ردعمل
ویڈیو کے غیر اخلاقی استعمال کے لیے پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے، منوج باجپئی نے مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ (سی ایم) کے امیدوار تیجسوی یادو کے اصل ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک لمبا نوٹ لکھا۔
واجپائی نے اپنے ایکس ہینڈل پر وائرل ویڈیو کا ایک لنک شیئر کیا اور پوسٹ میں لکھا، "میں عوامی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی یا وفاداری نہیں ہے۔ جو ویڈیو شیئر کیا جا رہا ہے وہ جعلی اور پیچ سے ایڈٹ شدہ اشتہار ہے جو میں نے پرائم ویڈیو کے لیے کیا تھا۔"
عوام سے اپیل کرتے ہوئے منوج نے مزید لکھا، "میں اس کو شیئر کرنے والے تمام لوگوں سے خلوص دل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے مسخ شدہ مواد کو پھیلانا بند کریں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے گمراہ کن مواد سے منسلک نہ ہوں اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کریں۔"
سوشل میڈیا صارفین کا ردعمل
سوشل میڈیا صارفین نے اس صورتحال پر فوری ردعمل کا اظہار کیا۔ ایک صارف نے لکھا، "آج کے ڈیجیٹل دور میں، ڈیپ فیکس اور دھوکہ دہی پر مبنی ایڈیٹنگ ہر عوامی شخصیت کی ساکھ کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ پارٹی کی وفاداری کا تعین کرنے کے لیے اس طرح کے ہیرا پھیری والے مواد پر انحصار باخبر سیاسی گفتگو کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمیں اس سے بہتر ہونا چاہیے۔"
ایک نے لکھا، "یہی وجہ ہے کہ مشہور شخصیات اپنے 'شخصی حقوق' کے تحفظ کے لیے عدالتوں کا رخ کر رہی ہیں۔" ایک اور صارف نے ڈیپ فیکس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، "بہار میں ڈیپ فیکس کا بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔" دوسرے صارفین نے بھی ایسے مواد کی مذمت کی۔
مزید پڑھیں؛ کینیڈا میں کپل شرما کے کیفے پر ایک بار پھر حملہ، مسلح افراد کی اندھا دھند فائرنگ
ان مشہور شخصیات نے اپنی امیج کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انتخابی مقاصد کے لیے کسی مشہور شخصیت کے چہرے کو نامناسب طریقے سے استعمال کیا گیا ہو۔ حال ہی میں کئی نامور شخصیات نے اپنی امیج اور تشہیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائی کی ہے۔ مثال کے طور پر، ہریتک روشن نے تجارتی مقاصد کے لیے اپنی تصویر کے غیر مجاز استعمال کے خلاف تحفظ حاصل کیا ہے۔ دیگر جنہوں نے اپنی امیج کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں ان میں کرن جوہر، سنیل شیٹی، ایشوریہ رائے بچن، ابھیشیک بچن، اور اکشے کمار شامل ہیں۔