'بیٹل آف گلوان' کا سلمان خان کا رومانوی گانا 'میں ہوں' ویلنٹائن ڈے پر ریلیز
سلمان خان اسٹارر دی بیٹل آف گلوان کا گانا 'میں ہوں' محبت، جذبات اور فرض کی خوبصورت جھلک پیش کرتا ہے۔
Published : February 14, 2026 at 12:43 PM IST
حیدرآباد: "ماتر بھومی" کو زبردست ردعمل ملنے کے بعد، جس نے تمام پلیٹ فارمز پر 50 ملین کو عبور کر لیا ہے، سلمان خان فلمز نے اب "بیٹل آف گلوان" ویلنٹائن کے خصوصی رومانوی ٹریک "میں ہوں" کی نقاب کشائی کی ہے۔ سلمان خان اور چترانگدا سنگھ پر مشتمل، مکمل گانا اب ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس نے فلم کے جذبات کو خوبصورتی سے قید کیا ہے۔
گانے کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے، میکرز نے لکھا، "میں ہوں خوبصورتی سے ایک رشتے کے اندر کی محبت کو قید کرتا ہے، خاندان کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات سے لے کر تنہائی اور خاموش انتظار تک۔ گانا ایک فوجی کے خاندان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، گھر میں گزارے گئے خوشگوار دنوں کی گرمجوشی، اور جدائی کے اس پیارے درد کی کہانی ہے۔ یہ جدائی کی میٹھی کہانی ہے۔ اس طرح کہ گانا دل کی گہرائیوں سے متحرک ہو جائے۔"
بصری طور پر، ٹریک خوشی اور تڑپ کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ سلمان خان کو دل دہلا دینے والے اور نرم لمحات میں، مسکراتے، جشن مناتے، اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھا گیا، جب کہ کچھ فریم جذباتی فاصلے اور تنہائی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ چترانگدا سنگھ اپنے کردار میں فضل اور پرسکون طاقت لاتی ہے۔ ان کی کیمسٹری پختہ، قدرتی اور گہری حقیقی محسوس ہوتی ہے۔
آیان لال، جو اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر اور کمپوزر بھی ہیں، نے ایک پُرسکون دھن بنایا ہے جو گانا ختم ہونے کے بعد کافی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ شریا گھوشال اور آیان لال کی آوازیں ٹریک کی جذباتی گہرائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آیان لال اور شبیر احمد کے لکھے ہوئے گانے، ایک فوجی کے خاندان کی قربانیوں اور خاموش طاقت کو اپنی گرفت میں لے کر موزوں اور دل کو چھونے والے ہیں۔
مزید پڑھیں: اروندھتی رائے کا غزہ تنازع پر فلسطینیوں کی حمایت میں برلن فلم فیسٹیول کے بائیکاٹ کا اعلان
’’بیٹل آف گلوان‘‘ کو سلمان خان فلمز کے بینر تلے سلمیٰ خان نے پروڈیوس کیا ہے اور اس کی ہدایت کاری اپوروا لاکھیہ نے کی ہے۔ یہ فلم بہادری، قربانی اور جرات کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اور اس میں چترانگدا سنگھ بھی ایک اہم کردار میں ہیں۔