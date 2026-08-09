ایس ایس راجامولی نے 'وارنسی' میں مہیش بابو کا فرسٹ لُک پوسٹر جاری کیا
اتوار کو فلم ڈائریکٹر ایس ایس راجامولی نے وارانسی سے مہیش بابو کے دو نئے پوسٹر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیے ہیں۔
Published : August 9, 2026 at 5:54 PM IST
حیدرآباد: تیلگو سپر اسٹار مہیش بابو کی آج (9 اگست) سالگرہ ہے۔ فلم وارانسی کے میکرز نے انہیں ان کی 51ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی تحفہ پیش کیا ہے۔ "وارنسی" کے میکرز نے مہیش کا ایک نیا پوسٹر بطور رودر جاری کیا ہے، جس میں اداکار کے شاندار انداز کو دکھایا گیا ہے۔ شائقین ان کے انداز سے خوش ہیں۔
اتوار کو فلم ڈائریکٹر ایس ایس راجامولی نے وارانسی سے مہیش بابو کے دو نئے پوسٹر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیے ہیں۔ حیرت انگیز افریقی مناظر کے درمیان، مہیش کا لُک شاندار لگ رہا ہے۔
نئے پوسٹرز واضح طور پر افریقہ کے شاندار مقامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مہیش بابو کا کردار "رودر" جنگل سے گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک فریم میں، وہ زمین کی تزئین کی وسیع وسعت کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور میں، وہ بانس کی کشتی پر آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پوسٹر وارانسی میں "افریقہ شیڈول" کے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مناظر کلیمنجارو اور مسائی مارا میں شوٹ کیے گئے۔
میکرز نے بڑی حد تک "وارانسی" کی کہانی کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن اب ایک خلاصہ آن لائن منظر عام پر آیا ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہانی 2027 میں ترتیب دی گئی ہے، جب "شمبھاوی" نام کا ایک سیارچہ وارانسی سے ٹکرانے کے لیے ہے، جس سے شہر کو ہولناک تباہی کا خطرہ ہے۔
رپورٹس کے مطابق، مہیش بابو، جو رودر کا کردار ادا کرتے ہیں، ایک ماہر آثار قدیمہ اور ایکسپلورر ہیں۔انہیں ایک قدیم کائناتی چیز تلاش کرنے کے مشن پر بلایا گیا ہے۔اس خطرناک سفر میں ان کے ساتھ پرینکا چوپڑا کا کردار 'منداکنی' شامل ہے۔ جو ایک تاریخ داں اور ماہر نشانہ باز ہیں۔ ان کی تلاش انہیں افریقہ، انٹارکٹیکا اور یورپ تک لے جاتی ہے۔ پرتھوی راج سوکمارن 'کمبھ' اس میں ولن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔