شاہ رخ خان سے پہلے، سلمان خان دسمبر میں دھوم مچانے کے لیے تیار، ’ماتربھومی‘ کی ریلیز کی تاریخ طے پا گئی، جلد ہوگا ٹریلر جاری
سلمان خان کی فلم متروبھومی شاہ رخ خان کی فلم کنگ سے 20 دن پہلے ریلیز ہونے والی ہے۔
Published : November 11, 2026 at 11:49 AM IST
حیدرآباد: آج 10 نومبر کو سلمان خان کے مداحوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ان کی انتہائی متوقع فلم ’ماتربھومی: مے وار ریسٹ اِن پیس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، بالآخر وہ خوشخبری آ گئی ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ حال ہی میں اس بارے میں کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ فلم کے حوالے سے اگلی اپ ڈیٹ کب سامنے آئے گی۔ اب سلمان خان نے انتظار کی گھڑیاں ختم کر دی ہیں اور مداحوں کو وہ خبر سنا دی ہے جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ انہوں نے جنگی موضوع پر مبنی اپنی اس فلم کی ریلیز کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ٹریلر کب جاری کیا جائے گا۔
ماتربھومی کا ٹریلر کب جاری کیا جائے گا؟
سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام پر فلم کا ایک پوسٹر شیئر کیا ہے، جس میں ان کی دھماکے دار انٹری دکھائی گئی ہے۔ جہاں تک ’ماتربھومی‘ کے ٹریلر کی بات ہے، تو فلم سازوں نے اس کے جاری ہونے کے حتمی وقت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ٹریلر آج شام جاری کیا جائے گا اور صبر کرنے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ پوسٹر میں سلمان خان فوجی وردی میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے خاردار تاروں سے لپٹی ہوئی ایک لاٹھی تھام رکھی ہے۔
’ماتربھومی‘ کب ریلیز ہوگی؟
سلمان خان نے اپنے مداحوں کے ساتھ ٹریلر جاری ہونے کی خوشخبری شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ، بالآخر فلم کی ریلیز کی تاریخ سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ ’ماتروبھومی 4 دسمبر 2026 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ کئی تبدیلیوں کے بعد، اس فلم کی ریلیز کی تاریخ بالآخر طے پا گئی ہے۔
مزید پڑھیں: معروف ملیالم سنیماٹوگرافر شاجی کمار 57 سال کی عمر میں انتقال کر گئے
شاہ رخ خان سے قبل سلمان خان کی بڑی انٹری
سنیما کے شائقین کے لیے دسمبر 2026 کا مہینہ انتہائی پرجوش ثابت ہونے والا ہے۔ 4 دسمبر کو سلمان خان کی فلم ’ماتربھومی ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ٹھیک 20 دن برد یعنی 24 دسمبر کو شاہ رخ خان کی انتہائی متوقع فلم ’کنگ‘ سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ یہ ایک نادر موقع ہے جب شاہ رخ خان اور سلمان خان کی فلمیں اتنے کم وقفے سے ایک دوسرے کے بعد ریلیز ہو رہی ہیں۔ اگر ’ماتربھومی‘ سلمان خان کے مداحوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہتی ہے، تو اس کا اثر ’کنگ‘ کی باکس آفس کارکردگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کون سی فلم شائقین کے دل جیتنے میں کامیاب رہتی ہے ’ماتربھومی‘ یا ’کنگ‘۔