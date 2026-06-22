'ما انتی بنگارم' باکس آفس: پہلے ویکینڈ پر چھائی سمانتھا روتھ پربھو کی فلم، اتوار کو بمپر کلیکشن
بین الاقوامی سطح پر فلم نے تیسرے دن چار کروڑ کمائے، اور دنیا بھر میں اس کی کمائی کا کل 41.79 کروڑ ہو گئی۔
Published : June 22, 2026 at 1:36 PM IST
حیدرآباد: اداکارہ سمانتھا کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم 'ما انتی بنگارم' نے باکس آفس پر اپنے ابتدائی ویک اینڈ کو مکمل کرلیا ہے۔ فلم نے تیسرے دن شاندار پرفارمنس دیکھی۔ اتوار کو، اس نے ہندوستان میں 2,965 شوز میں 10.10 کروڑ کا خالص مجموعہ ریکارڈ کیا، جس سے اس کا کل .69 کروڑ سے 23.10 کروڑ ہو گیا۔
بین الاقوامی سطح پر فلم نے تیسرے دن 4.00 کروڑ کمائے، جس سے اس کا بیرون ملک کل کمائی15.10 کروڑ اور دنیا بھر میں اس کا کل 41.79 کروڑ ہو گیا۔
فلم نے اپنے ابتدائی ہفتے کے آخر میں مسلسل مضبوط کمائی ریکارڈ کی۔ جمعہ کو اس نے 2,658 شوز میں 31.9% قبضے کے ساتھ، ہندوستان میں کل .3 کروڑ کمائے۔ ہفتہ کو اس نے 2,591 شوز میں 44.6% 7.63 کروڑ اکٹھا کیا۔ اتوار کو فلم نے ہندوستان میں ابھی تک 10.10 کروڑ کا اپنا سب سے زیادہ سنگل ڈے کلیکشن ریکارڈ کیا۔
افتتاحی ہفتے کے آخر میں ہندوستان میں کل 23.10 کروڑ تھا، جس میں 26.69 کروڑ تھا۔ بیرون ملک میں کل 15.10 کروڑ تھا، جس سے دنیا بھر میں مجموعی مجموعہ 41.79 کروڑ ہو گیا۔
تیلگو زبان نے 2,341 شوز میں 61% کے ساتھ 9.50 کروڑ کا تعاون کیا، جب کہ تمل نے 25% قبضے کے ساتھ 624 شوز میں 0.60 لاکھ کا تعاون کیا۔
اتوار کو، حیدرآباد نے سب سے زیادہ تعداد میں تیلگو فلموں کے 501 شوز کی میزبانی کی، جس میں 79.3% قبضہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد بنگلورو میں 326 اور وشاکھاپٹنم میں 119 شوز ہوئے۔
مزید پڑھیں:'کاک ٹیل 2' باکس آفس: شاہد، کریتی اور رشمیکا کی تینوں نے دھوم مچا دی
'ما انتی بنگارم' ایک روایتی خاندان کے پس منظر میں بنائی گئی ہے اور اس میں ایک پراسرار ماضی کی حامل خاتون کی کہانی ہے جو معاشرے میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ جب اس کے ماضی کی طرف سے کوئی خطرہ دوبارہ سامنے آتا ہے، تو اسے اس خاندان کی حفاظت کرنی چاہیے جو اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
نندنی ریڈی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم اسکرین رائٹر راج نڈیمورو (جو ہدایت کار کے شوہر بھی ہیں) کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ 19 جون کو ریلیز کی گئی تھی۔
معاون کاسٹ میں دیگنتھ، گلشن دیویا، گوتمی، منجوشا، اور سری مکھی اہم کرداروں میں ہیں۔ یہ فلم 'کوشی' کے بعد تیلگو سنیما میں سمانتھا کی واپسی کی