'لو اینڈ وار' کی کاسٹ ایک ساتھ اسپاٹ، عالیہ-وکی کے ساتھ پوز دینے کے بعد رنبیر پاپرازی پر ہوئے ناراض، بولے- 'بہت بول رہا ہے تو'
رنبیر کپور کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ ایک پاپرازی (فوٹوگرافر) پر ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
Published : September 27, 2026 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: رنبیر کپور اپنے پرسکون اور سنجیدہ رویے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تاہم، حال ہی میں ممبئی میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر موجود فوٹوگرافروں میں سے ایک پر اداکار کا غصہ پھٹ پڑا۔ ہفتہ 26 ستمبر کی رات، رنبیر کو ممبئی میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر فلم 'لو اینڈ وار' (Love & War) کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی، اپنی اہلیہ عالیہ بھٹ اور کو-اسٹار وکی کوشل کے ساتھ دیکھا گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پاپرازی کا استقبال کیا اور تصاویر کے لیے پوز دیے۔ فوٹو سیشن کے دوران، ایک فوٹوگرافر کے زور سے چلانے پر رنبیر چڑ گئے۔ وہاں سے نکلتے وقت، 'رامائن' اسٹار اس فوٹوگرافر پر بھڑک اٹھے۔
رنبیر کپور، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل کو ممبئی میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر 'لو اینڈ وار' کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ دیکھا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ 'لو اینڈ وار' کی کاسٹ نے فلم میکر سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ پوز دیا۔ کچھ تصاویر کھنچوانے کے بعد سنجے فریم سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، شاید اس لیے کہ پاپرازی ان تینوں کی ایک ساتھ تصویر لے سکیں۔ لیکن رنبیر نے ضد کی کہ فلم میکر واپس آئیں اور ان کے ساتھ پوز دیں۔
Ranbir Kapoor saw the posts online about his behaviour with Alia and decided to do this today for PR 😭 pic.twitter.com/MR6Elwlgn7— Aarohi (@hamlakroo) September 27, 2026
"بہت بول رہا ہے تو": رنبیر کپور
فوٹو شوٹ کے بعد، رنبیر کپور ایک فوٹوگرافر پر غصہ کرتے دکھائی دیے جو بار بار چلا کر انہیں عالیہ اور وکی کے ساتھ پوز دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جاتے ہوئے، رنبیر نے اس فوٹوگرافر کی طرف دیکھا اور کہا، "بہت بول رہا ہے تو"۔ اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لوگ اداکار کے اس جواب پر اپنے ردِعمل کا اظہار کر رہے ہیں۔
جب فوٹوگرافر مسلسل تصویریں کھینچتے رہے
ویڈیو میں، رنبیر، عالیہ کو بھیڑ سے دور لے گئے۔ انہوں نے عالیہ کو کار تک پہنچایا اور یہ یقینی بنایا کہ وہ بھیڑ سے محفوظ نکل جائیں، جب کہ فوٹوگرافر مسلسل تصویریں کھینچتے رہے۔ رنبیر کپور اولیو گرین (زیتونی رنگ) کے شارٹ کرتے اور بلیک جینز میں بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہیں، عالیہ بھٹ نیون گرین رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، جب کہ وکی کوشل نے کلاسک وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی۔
فلم 21 جنوری 2027 کو سینما گھروں میں ہوگی ریلیز
سنجے لیلا بھنسالی کی سب سے زیادہ منتظر فلم 'لو اینڈ وار' اس سال کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہے۔ رنبیر کپور، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل جیسے تین بڑے ستارے پہلی بار سنجے لیلا بھنسالی کی ایک میگا فلم میں ساتھ آ رہے ہیں۔ حال ہی میں میکرز نے تینوں کاسٹ کا فرسٹ لک (پہلی جھلک) جاری کر کے مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔ تینوں فنکار بالکل نئے انداز میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ فلم 21 جنوری 2027 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔