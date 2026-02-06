لتا منگیشکر کی برسی: سوارا کوکیلا اپنی اگلی زندگی میں لڑکا بننا چاہتی تھیں، جانیے انہوں نے اپنے دوبارہ جنم خواہش کیوں کی
Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST
حیدرآباد: آج ہندوستان کی سب سے قابل احترام آوازوں میں سے ایک لتا منگیشکر کی برسی ہے۔ لتا منگیشکر کی پیدائش 28 ستمبر 1929 کو ہوئی، لتا منگیشکر نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ہندوستانی موسیقی کے میدان میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ پانچ دہائیوں پر محیط کیریئر میں، اس نے کئی ہٹ گانوں کو پیش کیا، اور اس کی مقبولیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ منگیشکر کا انتقال 6 فروری 2022 کو 92 سال کی عمر میں ہوا۔
اس موقع پر گلوکارہ کا ایک پرانا انٹرویو ایک بار پھر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس انٹرویو میں منگیشکر نے ایک ایسا بیان دیا جس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا چاہتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے تو وہ لڑکی کے بجائے لڑکا بن کر پیدا ہونے کو ترجیح دیں گی۔
جنس پر بات کرتے ہوئے،انہوں نے کہا تھا،"ہم ہندو ہیں اور ہم پنرجنم پر یقین رکھتے ہیں، اگر واقعی دوبارہ جنم ہوتا ہے،مجھے امید ہے کہ میں دوبارہ جنم نہیں لیتا اور اگر خدا مجھے دوسری زندگی دیتا ہے، تو یہ ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، ایک چھوٹے سے گھر میں ہونا چاہیے اور میں لڑکا بن کر پیدا ہونا چاہیے۔
شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر کے ساتھ ایک اور انٹرویو میں انہوں نے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ منگیشکر نے کہا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں دوبارہ جنم نہیں لینا چاہتی تھیں۔ اس نے کہا، "اگر مجھے پیدا ہونا بھی ہے تو میں لتا منگیشکر نہیں بننا چاہوں گی۔" جب اختر نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ صرف وہی جانتی ہیں۔
منگیشکر نے اپنی جدوجہد کے بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ تاہم، یہ بات مشہور ہے کہ اسے چھوٹی عمر سے ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ والد کی وفات کے بعد اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے خاندان کا سہارا بننا پڑا۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک فلم انڈسٹری میں کام کیا اور سخت اور نظم و ضبط کی زندگی گزاری۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور پوری توجہ اپنے کام اور خاندانی ذمہ داریوں پر مرکوز رکھی۔
تمام تر مشکلات کے باوجود، ہندوستانی موسیقی میں ان کا تعاون انمول تھا۔ انہوں نے کئی ہندوستانی زبانوں میں گایا اور انہیں متعدد قومی اعزازات سے نوازا گیا جن میں بھارت رتن اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ شامل ہیں۔ لتا منگیشکر کو ان کی برسی پر نہ صرف ان کے گانوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس زندگی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے جو وہ لائم لائٹ سے دور رہیں۔