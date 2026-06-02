سشمیتا سین گولڈ ڈگر نہیں بلکہ ’’ڈائمنڈ‘‘ ہیں، للت مودی کا برسوں بعد بڑا انکشاف
سشمیتا سین پر لگنے والے ’’گولڈ ڈگر‘‘ کے الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے للت مودی نے کہا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔
Published : June 2, 2026 at 12:22 PM IST
ممبئی : سابق آئی پی ایل چیئرمین اور معروف صنعت کار للت مودی نے اداکارہ اور سابق مس یونیورس سشمیتا سین کے ساتھ اپنے تعلقات پر برسوں بعد کھل کر بات کرتے ہوئے ان پر لگائے جانے والے ’’گولڈ ڈگر‘‘ کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک حالیہ پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے للت مودی نے کہا کہ سشمیتا سین ان کی زندگی کی انتہائی اہم شخصیت رہی ہیں اور ان کے ساتھ گزارا گیا وقت ہمیشہ یادگار رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ سشمیتا نے ان کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کیے اور وہ اس دور میں ان کی زندگی کا اہم حصہ تھیں۔ للت مودی نے بتایا کہ ان کے تعلقات کے خاتمے کی بنیادی وجہ طویل فاصلے کا رشتہ تھا۔ سشمیتا بھارت میں مصروف تھیں جبکہ وہ لندن میں مقیم تھے، جس کی وجہ سے تعلقات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ آج بھی دونوں کے درمیان دوستی اور احترام کا رشتہ قائم ہے۔
سشمیتا سین پر لگنے والے ’’گولڈ ڈگر‘‘ کے الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے للت مودی نے کہا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ سشمیتا سین گولڈ ڈگر نہیں بلکہ ’’ڈائمنڈ‘‘ ہیں۔ ان کے مطابق سشمیتا ایک کامیاب خودمختار خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اپنی محنت سے حاصل کیا۔ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ان کے تعلقات کے دوران اکثر اخراجات سشمیتا خود ادا کرتی تھیں۔
للت مودی نے کہا کہ ’’میں مذاق میں کہتا ہوں کہ میں ہی ایک طرح سے رکھا ہوا بوائے فرینڈ تھا، کیونکہ زیادہ تر ادائیگیاں سشمیتا کرتی تھیں۔‘‘ انہوں نے سشمیتا کو ایک باوقار، مضبوط اور غیر معمولی خاتون قرار دیتے ہوئے کہا کہ دولت یا مالی مفادات نے ان کے تعلقات میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ للت مودی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر ان کے اور سشمیتا کے تعلقات موضوعِ بحث بن گئے ہیں۔