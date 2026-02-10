سنی دیول کی 'لاہور 1947' کی ریلیز کی تاریخ، اسٹار کاسٹ کا انکشاف، کیا یہ یوم آزادی پر سلمان کی 'بیٹل آف گلوان' سے ٹکرائے گی؟
فلم کی ریلیز کی تاریخ اور اسٹار کاسٹ سے متعلق 9 فروری کی رات عامر خان کے حوالے سے ایک پوسٹ جاری کی گئی ہے۔
Published : February 10, 2026 at 2:02 PM IST
حیدر آباد: عامر خان نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی فلم لاہور 1947 کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے عامر خان اور سلمان خان کے مداحوں کے دلوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ کہا جارہا ہے کہ سلمان خان کی فلم ’’بیٹل آف گلوان‘‘ بھی اسی دن ریلیز ہوگی جس دن عامر خان کی ’’لاہور 1947‘‘ ریلیز ہوگی۔ جہاں قیاس آرائیاں عروج پر ہیں، عامر خان کی فلم "لاہور 1947" اب یوم آزادی پر ریلیز ہونے والی ہے۔
9 فروری کی رات ایک پوسٹ جاری کی گئی جس میں عامر خان کے حوالے سے سنی دیول اسٹارر فلم لاہور 1947 کی ریلیز کی تاریخ کے حوالے سے لکھا گیا۔ پوسٹ میں لکھا گیا، "لاہور 1947 اس یوم آزادی کے ہفتے 2026 میں ریلیز ہونے والی ہے۔ فلم 13 اگست 2026 کو ریلیز کی جائے گی۔" اس فلم میں سنی دیول اور راجکمار سنتوشی ایک ساتھ کام کریں گے۔ یہ عامر خان کا پہلا تعاون ہوگا۔
فلم لاہور 1947 کی اسٹار کاسٹ
عامر خان کا حوالہ دیتے ہوئے فلم لاہور 1947 کی اسٹار کاسٹ کے نام سامنے آگئے ہیں۔ کاسٹ میں سنی دیول، شبانہ اعظمی، پریتی زنٹا، ابھیمنیو سنگھ، کرن دیول اور علی فضل شامل ہیں۔ فلم کی موسیقی اے آر رحمان دیں گے۔ گانے کے بول جاوید اختر نے لکھے ہیں اور مکالمے راج کمار سنتوشی اور اصغر وجاہت نے لکھے ہیں۔ سنتوش سیون نے سنیماٹوگرافی، شیام سالگاؤںکر نے ایڈیٹنگ، ریسول پوکوٹی نے ساؤنڈ، اور پروڈکشن ڈیزائن سبرتا چکرورتی اور امیت رائے نے سنبھالا۔ لاہور 1947 سنی دیول کا اگلا بڑا پروجیکٹ ہے، جو باکس آفس پر ہٹ ثابت ہوگا۔
اس کا مقابلہ گلوان کی جنگ سے ہوگا۔
بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان نے اپنی فلموں جنگ اور گلوان کی ریلیز کی تاریخیں تبدیل کر دی ہیں۔ اصل میں 17 اپریل 2026 کو ریلیز ہونے والی یہ فلم اب یوم آزادی پر ریلیز ہونے کی اطلاع ہے۔ اگرچہ کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو سلمان کو باکس آفس پر سنی دیول اور عامر خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔