کریتکا کامرا اور گورو کپور اپنی شادی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ نظر آئے
کریتکا کامرا اورگورو کپور ایک خوبصورت تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہاں دیکھیں خوبصورت تصویر
Published : March 12, 2026 at 2:29 PM IST
حیدرآباد: کریتکا کامرا اور گورو کپور شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ کریتکا کامرا اور گورو کپور اپنے باندرہ کے گھر میں خوبصورت ماحول کے درمیان منعقدہ ایک تقریب میں شادی کے رشتے میں منسلک ہو گئے۔ جوڑے نے اپنی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ شادی میں صرف دولہا اور دلہن کے اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔
غروب آفتاب کے رنگوں اور سنہری ساعتوں کی چمک سے بنی یہ تقریب خوبصورت، شادی کی تقریب واقعی یادگار تھی۔ جوڑے نے ایک روایتی بڑی تقریب کا انتخاب کیا، ایک رجسٹرار کے ذریعے گھریلو شادی کا انتخاب کیا، اس لمحے کو ذاتی اور رومین ٹک ماحول میں منایا۔
تقریب کے لیے کریتیکا نے سرخ چندیری ساڑھی پہنی تھی، جو خاص طور پر بنی تھی وہ ان کی ماں نے تحفے میں دی تھی۔ یہ ساڑھی اس کے اپنے برانڈ، سنبار نے بنائی تھی، جو چندیری سلک کے روایتی رنگنے کے فن کو محفوظ رکھنے اور علاقے کی خواتین کاریگروں کی مدد کے لیے ایک پہل ہے۔
گورو نے ڈیزائنر راگھویندر راٹھور کے ڈیزائن کردہ ہاتھی دانت اور سونے کے روایتی لباس سے تقریب کی شان میں اضافہ کیا۔
تقریب میں تفریحی اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی قریبی دوستوں نے شرکت کی، جنہوں نے جوڑے کے خصوصی دن کو یادگار بنانے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ شادی کی فوٹو گرافی جوزف رادیک نے کی تھی، جب کہ سجاوٹ دیویکا نارائن نے کی تھی، جس سے جوڑے کے غروب آفتاب سے متاثر تھیم کو اپنایا گیا تھا۔
شام کی تقریبات ان کے باندرہ کے گھر اور ان کی چھت پر ہوئی، جہاں ممبئی کی اسکائی لائن کو دیکھتے ہوئے ایک آرام دہ سورج گرہن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔
مہمانوں نے سنہری روشنیوں اور موسیقی کے درمیان جوڑے کو رشتے میں منسلک ہوتے دیکھا۔ کریتیکا اور گورو نے ایک ساتھ کہا، "ہم نے ہمیشہ یہ مان رکھا ہے کہ زندگی کے سب سے یادگار لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ایک ساتھ اس نئے باب کا آغاز کرتے ہیں۔" یہ تہوار 12 مارچ کو جوڑے کی طرف سے منعقد کی جانے والی ایک بڑی تقریب کے ساتھ جاری رہے گا، جہاں دوست اور خیر خواہ ان کے نئے باب کے آغاز کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔