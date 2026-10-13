فلم ’کنگ‘ کا ٹیزر: کیا شاہ رخ خان اپنی سالگرہ پر مداحوں کو ایکشن فلم کی پہلی جھلک کا تحفہ دیں گے؟
فلم میں نامور اداکاروں پر مشتمل ایک کہکشاں موجودہے، جن میں دیپیکا پڈوکون، رانی مکھرجی، ابھیشیک بچن، انیل کپور، ارشد وارثی و دیگر شامل ہیں۔
Published : October 13, 2026 at 6:40 PM IST
حیدرآباد: شاہ رخ خان کی سالگرہ اس سال ان کے مداحوں کے لیے مزید یادگار بن سکتی ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق ان کی آنے والی فلم ’کنگ‘ کا ٹیزر 2 نومبر 2026 کو ریلیز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک ویب رپورٹ کے مطابق، ہدایت کار سدھارتھ آنند اور فلم کی ٹیم اداکار کی سالگرہ کے خاص موقع پر ٹیزر سامنے لانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تاہم، فلم سازوں نے تاحال باضابطہ طور پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔
اگر یہ منصوبہ عملی جامہ پہنتا ہے تو یہ ٹیزر شائقین کو اس انتہائی متوقع ایکشن فلم کی پہلی بڑی جھلک فراہم کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیزر میں شاہ رخ خان ایک بالکل نئے انداز، پُراثر مکالموں اور وسیع پیمانے پر عکسبند کیے گئے ایکشن مناظر کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ توقع ہے کہ اس ٹیزر کے اجرا کے ساتھ ہی فلم کی عالمی تشہیری مہم کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔
فلم ’کنگ‘ سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟
سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’کنگ‘ ایک سنسنی خیز ایکشن تھرلر ہوگی، جس میں شاہ رخ خان ایک مضبوط اور مرکزی کردار نبھائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فلم کو بڑے کینوس پر بنایا جا رہا ہے، جس کی کہانی میں ایکشن، تجسس اور موسیقی بنیادی کردار ادا کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق، فلم ساز اس بار اپنی سابقہ فلموں ’پٹھان‘ اور ’جوان‘ کے مقابلے میں زیادہ شاندار اور بڑا ایکشن تجربہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اگرچہ فلم کی مکمل کہانی تاحال پوشیدہ رکھی گئی ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق شاہ رخ خان انڈرورلڈ کی ایک بزرگ اور بااثر شخصیت کا کردار ادا کریں گے جو ایک نوجوان لڑکی کا محافظ اور رہنما بنتا ہے۔ یہ نوجوان کردار مبینہ طور پر ان کی بیٹی سہانا خان نبھا رہی ہیں۔ کہانی میں جرائم کی دنیا اور ایک طاقتور دشمن کے خلاف ایک زبردست جنگ دکھائے جانے کا امکان ہے۔
فلم میں نامور اداکاروں پر مشتمل ایک کہکشاں موجود ہے، جن میں دیپیکا پڈوکون، رانی مکھرجی، ابھیشیک بچن، انیل کپور، ارشد وارثی اور راگھو جوئل شامل ہیں۔ علاوہ ازیں، کرینہ کپور ’ڈیڈی کول‘ نامی گانے میں خصوصی انٹری دے سکتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نغمے کی عکس بندی جنوبی افریقہ میں کیے جانے کا امکان ہے۔
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فلم ’کنگ‘ سینما گھروں میں کب ریلیز ہوگی؟
ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور مارفلکس پکچرز کے بینر تلے بننے والی فلم ’کنگ‘ کرسمس کی تعطیلات کے دوران 24 دسمبر 2026 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ قبل ازیں ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ فلم کا بجٹ 450 کروڑ روپے ہے، تاہم سدھارتھ آنند نے بعد میں ان دعوؤں کی تردید کر دی تھی۔