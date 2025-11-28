کیارا اور سدھارتھ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا،جانیے اس کا کیا مطلب ہے۔ جوڑے نے اپنی 'شہزادی' کی پہلی جھلک دکھائی
سدھارتھ ملہوترا اور کیارا اڈوانی نے تقریباً ساڑھے چار ماہ بعد اپنی بیٹی کی پہلی جھلک شیئر کی ہے۔
Published : November 28, 2025 at 2:54 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا اور کیارا ایڈوانی، جنہوں نے اس سال 15 جولائی کو اپنے پہلے بچے، ایک بیٹی کا استقبال کیا، بالآخر اپنی بیٹی کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے اس کا نام ظاہر کر دیا۔ جوڑے نے یہ اعلان آج 28 نومبر کو ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے کیا۔
اس پوسٹ میں، کیارا اور سدھارتھ نے پیار سے اپنی بیٹی کے چھوٹے پاؤں سفید بنا ہوا جرابوں میں لپٹے دکھائے ہیں۔ تصویر کو شیئر کرتے ہوئے، جوڑے نے کیپشن میں لکھا، ’’ہماری دعاؤں سے لے کر ہمارے بازوؤں تک، ہماری الہی نعمتوں تک، ہماری شہزادی، سرایا ملہوترا‘‘۔
سڈ اور کیارا کی بیٹی کے نام کا کیا مطلب ہے؟
اگرچہ جوڑے نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے نام کا انتخاب کیسے کیا، لیکن تلاش کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کی جڑیں عربی اور عبرانی دونوں میں ہیں۔ عربی میں، سیرایا کا مطلب 'شہزادی،' 'عظیم لڑکی،' 'محل،' یا 'عظیم رہائش گاہ' ہو سکتا ہے۔ کچھ ماخذ یہ نام بھی دیتے ہیں جس کا مطلب ہے 'رات کے بادل'۔ عبرانی میں، نام کا تعلق 'سارہ' سے ہے، جس کا مطلب ہے 'شہزادی'، اور 'یاہ' کے ساتھ، اس کا مطلب 'خدا کی شہزادی' یا 'خدا شہزادہ ہے۔' ایک اور عبرانی لنک بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے 'سربلند ہونا'۔
اس سے قبل اپنی بیٹی کی آمد پر جوڑے نے لکھا تھا، 'ہمارے دل خوشی سے بھر گئے اور ہماری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی، ہمیں ایک بچی کیارا اور سدھارتھ کی نعمت ملی ہے۔'
مداحوں اور مشہور شخصیات نے محبت کی بارش کی۔
کیارا اور سدھارتھ، جو 2023 میں جیسلمیر میں شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، نام سامنے آنے کے بعد سے مداحوں اور ساتھی اداکاروں کی جانب سے انہیں کافی پیار مل رہا ہے۔ شلپا شیٹی کندرا نے تبصرہ کیا، ’’خوبصورت‘‘۔ ورون دھون اور اتھیا شیٹی نے ریڈ ہارٹ ایموجیز کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ایک مداح نے لکھا، "خوبصورت نام، آخر میں ایک پیاری بچی، سرایا۔"
کام کے محاذ پر، کیارا کو آخری بار وار 2 میں ہریتک روشن اور جونیئر این ٹی آر کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور اپنی آنے والی فلم میں، وہ رنویر سنگھ کے ساتھ ڈان 3 میں نظر آئیں گی۔ سدھارتھ، جنہوں نے حال ہی میں پرم سندری میں کام کیا، اب تمنا بھاٹیہ کے ساتھ ایک ہارر فلم کی تیاری کر رہے ہیں۔