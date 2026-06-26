ترشا نے وجے کے بغیر خوشبو سندر کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی، چرنجیوی، انیل کپور، جیکی شراف، وینکٹیش اور ناگرجن کوساتھ دیکھا گیا
خوشبو سندر کی بیٹی کی شادی میں ہندوستانی سنیما کے بہت سے اہم شخصیات اورمتعدد سیاستدانوں کوایک ساتھ دیکھا گیا
Published : June 26, 2026 at 6:27 PM IST
حیدرآباد: اداکارہ سیاستدان خوشبو سندر کی بڑی بیٹی اونتیکا سندر نے حال ہی میں گوا میں ایک شاندار تقریب میں شراون سری نواسن کے ساتھ شادی کی۔ شادی میں فلم انڈسٹری کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی جن میں چرنجیوی، املا اکینینی، جیکی شراف، انیل کپور، ناگارجن اکینینی، وینکٹیش اور ترشا جیسے ستارے شامل تھے۔ تاہم، تریشا نے اسپاٹ لائٹ چرا لی۔ اس کی موجودگی نے خاص طور پر تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور اداکار تھلاپتی وجے کی غیر موجودگی کی وجہ سے خاصی توجہ مبذول کروائی۔
تریشا کی شادی میں شرکت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے، جس سے وجے کی غیر موجودگی کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وجے نے کچھ دن پہلے ہی اپنی سالگرہ منائی تھی۔ اس موقع پر تریشا نے اپنے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی تصویر شیئر کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ اس پوسٹ پر عوام کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آیا۔ بہت سے شائقین نے دونوں ستاروں کے اشتراک کردہ بانڈ کی تعریف کی۔
اس دوران خوشبو سندر کی بیٹی کی شادی کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ شادی کی جھلکوں میں تریشا چرنجیوی کے خاندان کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ میگا اسٹار کے ساتھ بات چیت کرتی نظر آتی ہے۔ تریشا نے ایک خوبصورت سنہری ساڑھی پہنی تھی جس کا جوڑا ایک شاندار ہیرے کے ہار کے ساتھ تھا، ایک ایسا جوڑا جو شادی کے روایتی تھیم کو مکمل طور پر پورا کرتا تھا۔
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ایک اور ویڈیو میں چرنجیوی، انیل کپور، جیکی شراف، وینکٹیش دگوبتی، اور ناگارجن ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ان سٹالورٹس کی موجودگی نے شادی کے ماحول میں ایک خاص دلکشی پیدا کردی۔ انہیں ایک ساتھ کیمرے کے لیے پوز دیتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس خصوصی ری یونین کا کلپ سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوا، جس میں چرنجیوی کو جیکی شراف کے ساتھ گرمجوشی سے گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔