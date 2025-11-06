کے جی ایف کے 'قاسم چاچا' ہریش رائے انتقال کر گئے، اداکار اسٹیج 4 کینسر میں مبتلا تھے
کینسر کی وجہ سے ہریش رائے کو فلموں سے دور رہنا پڑا اور پھر وہ فلم کے جی ایف سے اسکرین پر واپس آئے۔
Published : November 6, 2025 at 4:02 PM IST
حیدرآباد: یش اسٹارر بلاک بسٹر فلم کے جی ایف میں قاسم چاچا کا کردار ادا کرنے والے تجربہ کار اداکار ہریش رائے کا آج 6 نومبر کو انتقال ہوگیا۔ وہ کینسر کے چوتھے سٹیج میں تھے۔ کے جی ایف بنانے کے بعد سے وہ گلے کے کینسر سے لڑ رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں اداکار نے انکشاف کیا کہ انہوں نے فلم میں کردار کے لیے نہیں بلکہ کینسر کی وجہ سے گلے کی سوجن کو چھپانے کے لیے اپنا گلا بڑا کیا تھا۔ ان کی موت نے پوری فلم انڈسٹری میں صدمے میں ہیں۔ جنوبی ہند کی فلم انڈسٹری کے بڑے ستارے تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔
علاج کے پیسے نہیں تھے۔
ایک انٹرویو میں ہریش رائے نے انکشاف کیا کہ ان کے پاس علاج کے لیے رقم کی کمی ہے۔ نتیجتاً ان کے علاج میں تاخیر ہوئی جس سے ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اداکار نے وضاحت کی کہ وہ فلم کے جی ایف کی ریلیز کا انتظار کر رہے تھے اور اس وقت کینسر کے چوتھے سٹیج میں تھے۔ انہوں نے مدد طلب کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن اسے شیئر کرنے سے قاصر تھے۔ وہ کے جی ایف کے دونوں حصوں میں، قاسم چاچا سے لے کر یش کے کردار، راکی بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس فلم میں ان کے کئی مناظر تھے اور انہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ تاہم یش سمیت کئی اداکاروں نے ان کے علاج کے لیے مالی امداد فراہم کی۔
مزید پڑھیں: بیوی سنیتا کی اس غلطی سے گووندا شرمندہ ہوگئے، انہوں نے سرعام معافی مانگ لی
کام کے 25 سال
ہریش رائے نے کنڑ فلم انڈسٹری میں 25 سال تک کام کیا۔ ان کی کچھ مشہور فلموں میں "دے دنا دن،" "بنگلور انڈرورلڈ،" اور "ننا کناسنا ہوا" شامل ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کامیاب فلموں میں کے جی ایف فرنچائز ہے۔ کینسر نے انہیں فلموں سے وقفہ لینے پر مجبور کیا۔ اداکار، جس نے 1990 کی دہائی میں ڈیبیو کیا، کے جی ایف" کے ساتھ اسکرین پر واپس آئے۔