کترینہ کیف اپنے بیٹے ویہان کے ساتھ، عالیہ بھٹ اپنی بیٹی راحہ کے ساتھ، تصویروں میں دیکھیں کہ مشہور شخصیات نے اپنے بچوں کے ساتھ دیوالی کیسے منائی
دیوالی کے موقع پر کترینہ کیف نے پہلی بار اپنے بیٹے، ویہان کوشل، کا چہرہ دکھایا ہے۔
Published : November 9, 2026 at 10:51 AM IST
حیدرآباد: دیوالی 2026 کچھ ستاروں کے لیے انتہائی خاص ثابت ہوئی—خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ تہوار اپنے نونہال بچوں کے ساتھ منایا۔ اس فہرست میں سب سے نمایاں نام کترینہ کیف کا ہے؛ دیوالی کے پرمسرت موقع پر، انہوں نے اور وکی کوشل نے اپنے پہلے بچے کا چہرہ مداحوں کے سامنے ظاہر کیا اور دیوالی کی پرجوش مبارکباد دی۔ عالیہ بھٹ اور پریانکا چوپڑا بھی اس خوشی میں شامل رہیں اور انہوں نے اپنے خاص لمحات مداحوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مشہور شخصیات نے اس دیوالی پر کس طرح سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی!
بالی وڈ کے مشہور جوڑے، کترینہ اور وکی نے اس دیوالی پر اپنے بیٹے ’ویہان‘ کی پہلی جھلک شیئر کر کے اپنے مداحوں کا دن خوشگوار بنا دیا۔ تصاویر میں، ویہان اپنے مشہور والدین کے درمیان بیٹھا بے حد خوش نظر آ رہا ہے۔ اس نے کریم رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے،جو اس کے والد وکی کے لباس سے میل کھاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پیلی جیکٹ ہے جو اس کی والدہ کترینہ کے لباس کے ساتھ خوب جچ رہی ہے۔ تصویر میں ویہان کی دمکتی ہوئی مسکراہٹ ہے، اور یہ کافی حد تک اس کی والدہ کی مسکراہٹ سے ملتی جلتی ہے۔
عالیہ بھٹ، رنبیر کپور
یہ دیوالی اسٹار جوڑے عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کے لیے کچھ زیادہ ہی خاص ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی بیٹی راحہ کپور کی چوتھی سالگرہ منائی، اور اب انہوں نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت دیوالی بھی منائی ہے۔ دریں اثنا، رنبیر کپور کی فلم ’رامائن‘ بھی سینما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے۔ عالیہ نے دیوالی کے جشن کی دلکش تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں ان کے شوہر رنبیر اور بیٹی راحہ بھی نظر آ رہے ہیں۔
پریانکا چوپڑا ،نک جونس
اگرچہ بالی وڈ کی دیسی گرل پریانکا چوپڑا شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جڑوں اور ثقافت کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ حال ہی میں انہوں نے ’کروا چوتھ‘ کا ورت (روزہ) رکھا، جسے امریکہ میں چاند دیکھ کر کھولا—اور اب دیوالی کی خوبصورت تصاویر شیئر کر کے اپنے مداحوں کو خوش کر دیا ہے۔ ان تصاویر میں ان کے غیر ملکی شوہر، نک، اور ان کی بیٹی، مالتی بھی نظر آ رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: راحہ کپور کی سالگرہ کی اندرونی جھلکیاں: عالیہ اور رنبیر نے گھر پر اپنی بیٹی کی سالگرہ منائی
شلپا شیٹی اور راج کندرا
اداکارہ شلپا شیٹی نے اپنے شوہر راج کندرا اور اپنے دو بچوں کے ساتھ دیوالی کی تقریبات کی خوبصورت تصاویر شیئر کی ہیں۔ اس خاص موقع پر، شلپا شیٹی اور ان کا پورا خاندان روایتی لباس میں انتہائی شاندار لگ رہا تھا۔