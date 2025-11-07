کٹرینہ کیف نے بیٹے کو جنم دیا، وکی کوشل اور کٹرینہ کیف کے گھر آیا ننھا مہمان، مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری
وکی اور کٹرینہ نے آج 7 نومبر کو ایک بیٹے کا استقبال کیا۔ جوڑے کی پوسٹ پر مبارکبادوں کا سیلاب آ گیا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 12:24 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ میں ایک بار پھر ننھے ممہام کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ وکی کوشل اور کٹرینہ کیف کے گھر آج 7 نومبر کو بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وکی اور کٹرینہ نے سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی۔ جوڑے نے ایک مشترکہ تصویر شیئر کی، جس میں ان کے بیٹے کی تاریخ پیدائش دکھائی گئی ہے۔
جوڑے کی پوسٹ پر مشہور شخصیات اور مداحوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جوڑے نے 2021 میں شادی کی تھی، اور ننھا مہمان ان کی شادی کی چوتھی سالگرہ سے عین پہلے آیا ہے۔
جوڑے نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "ہماری خوشیوں کا بنڈل آ گیا ہے۔ ہم پورے محبت اور پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں، بے بی بوائے، 7 نومبر۔" وکی اور کٹرینہ نے گزشتہ نوراتری کے دوران اپنے حمل کی خبر کا اعلان کیا تھا اور اس دوران کٹرینہ نے اپنے بے بی بمپ کی پہلی تصویر شیئر کی تھی۔
لوگ وکی اور کٹرینہ کو پہلے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ رام چرن کی اہلیہ، اپاسنا کونیڈیلا، ہما قریشی، منیش ملہوترا، ساگریکا گھاٹگے، گنیت مونگا، ارجن کپور، اور نیہا دھوپیا سمیت کئی دیگر مشہور شخصیات نے جوڑے کو اپنی نیک خواہشات بھیجی ہیں۔
9 دسمبر کو وکی اور کٹرینہ کیف اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی شادی کی چوتھی سالگرہ منائیں گے۔ جوڑے کی خوشی اب تین گنا بڑھ گئی ہے۔ کٹرینہ کیف 2024 سے فلم انڈسٹری سے دور ہیں جب کہ وکی کوشل کی تازہ ترین فلم چھاوا باکس آفس پر کامیاب رہی۔
یہ بھی پڑھین: